Он никогда не умел быть фальшивым, его душа всегда была наизнанку: 28 января ушел из жизни Александр Тиханович

Это одно из последних выступлений Александра Тихановича в телеэфире. За несколько часов до нового и своего последнего года он все еще полон планов. Рассказывает о рубиновой свадьбе со своей Ядей, ордене Франциска Скорины, новом альбоме и гастролях в Канаду.

Александр Тиханович:

Любви и счастья, здоровья, мира, милости Божьей, процветания, всего самого светлого.

Он никогда не умел быть фальшивым, его душа всегда была наизнанку. Оттого и не считал себя звездой, он был по-настоящему народный артист – наш Александр Тиханович.

Сергей Довгаль, близкий друг Александра Тихановича:

Написал вчера мне письмо. Я так уже понял, что письмо прощальное, письмо прощание со мной: «Дорогой Серега, слава Боженьке, он со мной. Я молюсь, пытаюсь сражаться, в руках господних моя жизнь. И как Боженька сделает, так и будет правильно. Обнимаю тебя крепко и прошу…»

Музыкальная карьера тогда еще совсем молодого Саши неожиданно начинается в Минском суворовском. Именно здесь он впервые прикасается к музыке и не отпустит ее уже никогда. А вот свою музу находит в легендарных «Верасах». Именно здесь Саша встречает свою Ядю, чтобы долгие годы идти вместе по жизни и обязательно с песней.

Этот звездный дуэт гремит на весь Советский Союз. Со своими «Верасами» они едут в Москву на Всесоюзный конкурс эстрады, чтобы подвинуть саму Пугачеву. Им аплодируют в Финляндии и Болгарии. Своими их считают во всех уголках необъятной страны.

Ядвига Поплавская:

Семьи выходили на улицу, гуляли, там елочки…

Александр Тиханович:

Там Дворцовая площадь, сто тысяч народу, может быть больше. И все: «В Малиновке заслышав…». Это был такой хор дружный, это так запоминающееся было, здорово.

В 80-е годы вся страна буквально распевает их «Малиновку». Своей невероятной энергией этот дуэт заряжает миллионы. Но и в ХХІ веке им аплодируют стоя.

Александр Солодуха, певец:

К сожалению, так устроен мир – рано или поздно люди уходят на небеса. Но очень трудно осознавать именно в те секунды, в те минуты, когда это узнаешь. Особенно об уходе тех людей, которые ярко светят.

Он всегда спешил на помощь, ничего не ожидая взамен. Это был невероятно открытый человек. Уже через минуту после знакомства казалось, что он – твой лучший друг. Даже здоровался всегда – по-своему: близко и тепло.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Он был очень энергичный, деятельный человек. Он был человек-двигатель, он везде успевал и пошутить, он брался за все.

Его «Звездный дилижанс» – это наша первая фабрика звезд. Именно он дает старт успешной карьере многих известных исполнителей. На первой белорусской «Телевершине» его называют лучшим проектом года.

Александр Тиханович по-отцовски помогал молодым исполнителям. Это он подготовил многих белорусских участников конкурса «Евровидение».

Алена Ланская:

Этим человеком я всегда вдохновлялась, мы периодически встречались на мероприятиях и почему-то, когда в последний раз я его видела, когда мы с ним фотографировались на «Песне года» в «Минск-Арене», у меня в голове промелькнула мысль: а вдруг это наша последняя фотография. Вот так оно, к сожалению, и получилось.

Это его последняя съемка на СТВ – буквально месяц назад – с верой, что в новом году все будет хорошо.

С Александром Тихановичем ушла целая эпоха искусства – и не только белорусского. Этого невероятно светлого человека сегодня вспоминают все: и коллеги, и поклонники.

Филипп Киркоров (запись в Instagram):

Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы «Верасы». Эх, Александр, рано ты ушел от нас.

Алла Пугачева (запись в Instagram):

Куда все уходят? Куда? Прощай, Александр Тиханович.

Игорь Николаев (запись в Instagram):

Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съемки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст... Наш человек, Музыкант, Профессионал...

Ани Лорак (запись в Instagram):

Навсегда останется в памяти 2008 год, мое участие в «Евровидении» и то человеческое отношение и поддержка в Беларуси. Вы навсегда оставили след в сердцах людей… Мои соболезнования семье и близким... Скорбим…

Любите друг друга – вечный и неизменный рецепт от Александра Тихановича. Это он говорил всем и всегда. И даже если бы он не умел петь, его любили бы за его огромное сердце.

Валерий Скорожонок:

Он любил веселые истории, анекдоты, шутки. Я тоже их собираю. Обменивались, смеялись, шутили. Вот таким он мне запомнился – веселым, отзывчивым, добрым человеком.

Неугомонный Саша и обаятельная Ядя. Они пели и жили в унисон. Это была самая узнаваемая пара страны. Они все делили пополам: и жизнь, и сцену, и даже предложения – во время интервью.

Александр Тиханович:

Быть активным участником нашего общества, нашей жизни…

Ядвига Поплавская:

…ведь именно мы строим нашу жизнь.

А еще он был глубоко верующим человеком. И всегда искал свою дорогу к Богу.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Я и раньше получал от него сообщения с просьбой помолиться, то ли перед началом дела, концерта, то ли в болезни. Вчера утром прислал мне смс-сообщение: «Простите меня за все».

Его знали во всех уголках мира, а он бесконечно любил свой Минск. В самом сердце города он вырос, здесь же перестало биться его сердце глубокой зимней ночью, когда над его Минском падал снег.

Соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича направил глава государства. Прощание с артистом состоится в понедельник, 30 января в Белорусской государственной филармонии.