«Вы навсегда оставили след в сердцах людей»: Ани Лорак скорбит в связи со смертью Александра Тихановича

Новости Беларуси. Невосполнимая утрата для белорусской эстрады. Новость о скоропостижной смерти Александра Тихановича стала шоком.

В эти минуты слова поддержки родным и близким Александра Григорьевича оставляют белорусы, россияне, украинцы.

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети рассказала, какую роль в ее судьбе сыграл Александр Тиханович. Она вспоминает 2008 год, когда представляла Украину на «Евровидении», где заняла второе место.

Ани Лорак (запись на странице в Insragram):

Сегодня не стало Александра Тихановича… Человека добрейшей души... Навсегда останется в памяти 2008 год, моё участие в Евровидении и то человеческое отношение и поддержка в Беларуси. Вы навсегда оставили след в сердцах людей… Мои соболезнования семье и близким... Скорбим…