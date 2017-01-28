Колдун о Тихановиче: Он был со мной всегда. Он был другом не только для меня, но и для всех, кто этого захочет

Новости Беларуси. Этой ночью не стало народного артиста Беларуси – Александра Тихановича. Человек большого таланта и доброго сердца, он был оптимистом по жизни и несмотря на тяжелую болезнь до последнего выходил на сцену, гастролировал и принимал участие в музыкальных программах.

Александр Тиханович — давний друг нашего телеканала. В 2005 году он основал один из самых популярных на белорусском телевидении проектов – «Звёздный дилижанс». Тиханович был по-настоящему народным артистом. Его любили миллионы, а песни стали шлягерами.

Это одно из последних выступлений Александра Тихановича на СТВ. За несколько часов до нового и своего последнего года он все еще полон планов. Рассказывает о рубиновой свадьбе со своей Ядей, ордене Франциска Скорины, новом альбоме и гастролях в Канаду. Александр Тиханович:

Любви и счастья, здоровья, мира, милости Божьей, процветания, всего самого светлого. Он никогда не умел быть фальшивым, его душа всегда была наизнанку. От того и не считал себя звездой, он был по-настоящему народный артист – наш Александр Тиханович. Сергей Довгаль, близкий друг Александра Тихановича:

Написал вчера мне письмо. Я так уже понял, что письмо прощальное, письмо-прощание со мной: «Дорогой Серёга, слава Боженьке, он со мной. Я молюсь, пытаюсь сражаться, в руках господних моя жизнь. И как Боженька сделает, так и будет правильно. Обнимаю тебя крепко и прошу…».

Музыкальная карьера тогда еще совсем молодого Саши неожиданно начинается в минском Суворовском. Именно здесь он впервые прикасается к музыке и не отпустит ее уже никогда. А вот свою музу находит в легендарных «Верасах». Именно здесь Саша встречает свою Ядю, чтобы долгие годы идти вместе по жизни и обязательно с песней. Этот звездный дуэт гремит на весь Советский Союз. Со своими «Верасами» они едут в Москву на всесоюзный конкурс эстрады, чтобы подвинуть саму Пугачеву. Им аплодируют в Финляндии и Болгарии. Своими их считают во всех уголках необъятной страны. Ядвига Поплавская:

Семьи выходили на улицу, гуляли, там ёлочки… Александр Тиханович:

Там Дворцовая площадь, сто тысяч народу, может быть больше. И все: «В Малиновке заслышав…». Это был такой хор дружный, это так запоминающе было

Песня года. Главная музыкальная передача Советского Союза. Попадают сюда только звезды первой величины. В Останкино Сашу и Ядю приглашают не единожды. И это их «Счастливый случай». В 80-е годы вся страна буквально распевает их «Малиновку». Своей невероятной энергией этот дуэт заряжает миллионы. Но и в XXI веке им аплодируют стоя. Александр Солодуха, певец:

К сожалению, так устроен мир – рано или поздно люди уходят на небеса. Но очень трудно осознавать именно в те секунды, в те минуты, когда это узнаёшь. Особенно о уходе тех людей, которые ярко светят. Он всегда спешил на помощь, ничего не ожидая взамен. Это был невероятно открытый человек. Уже через минуту после знакомства казалось что он – твой лучший друг. Даже здоровался всегда – по-своему: близко и тепло. Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Он был очень энергичный, деятельный человек. Он был человек-двигатель, он везде успевал и пошутить, он брался за всё На наш – тогда еще молодой телеканал Александр Тиханович приходит в 2002. Его хит-момент – сразу становится настоящим хитом на белорусском телевидении. А его «Звездный дилижанс» – это наша первая фабрика звезд. Именно он дает старт успешной карьере многих известных исполнителей. На первой белорусской «Телевершине» его называют лучшим проектом года. Александр Тиханович по-отцовски помогал молодым исполнителям. Это он подготовил многих белорусских участников конкурса Евровидение. Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Этим человеком я всегда вдохновлялась, мы периодически встречались на мероприятиях и почему то, когда в последний раз я его видела, когда мы с ним фотографировались на Песне года в «Минск-Арене», у меня в голове промелькнула мысль, а вдруг это наша последняя фотография. Вот так оно, к сожалению, и получилось. Дмитрий Колдун, певец:

Он был со мной всегда, он был со мной на «Звёздном дилижансе», он был в моей жизни на Евровидении и был в моей жизни ещё многие-многие годы после этого. И он был другом не только для меня, но и для всех, кто этого захочет. Александр Тиханович большой друг нашего телеканала. Ни один музыкальный проект не обходится без него. Несколько лет он постоянный ведущий «Золотой коллекции белорусской песни». А это его последняя съемка на СТВ – буквально месяц назад – с верой, что в новом году все будет хорошо. С Александром Тихановичем ушла целая эпоха искусства – и не только белорусского. Этого невероятно светлого человека сегодня вспоминают все: и коллеги, и поклонники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любите друг друга – вечный и неизменный рецепт от Александра Тихоновича. Это он говорил всем и всегда. И даже если бы он не умел петь, его любили бы за его огромное сердце.