Он любой овощ, фрукт, предмет или портрет способен превратить в шедевр. Необычные работы белорусского фотохудожника

Какие необычные работы создал белорусский фотохудожник Алик Замостин, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Олег Рыжков, куратор выставочных проектов:

Мне нравится в его творчестве смелость в поиске решений и в то же время сдержанность и чувство меры.

Тамара Вятская, журналист:

Новая последняя его работа в желтых тонах – я представляю, какая она будет в натуральную величину, как это будет красиво, солнечно и радостно, особенно сейчас, зимой. Алик умеет дарить солнце.

Посетитель выставки:

Алик ни разу не академический художник, он никогда не учился фоторемеслу. Все это он чувствует изнутри, это дар божий, как я считаю. И поскольку это дар божий, то мы всегда спорим: ты кто – создатель или творец.

Болгарский перец как искусство. Этот человек любой овощ, фрукт, предмет или портрет способен превратить в шедевр.

Немного света, щелчок затвора фотоаппарата – а дальше начинается самая важная работа – трансформация. При помощи цветокоррекции и спецэффектов снимок превращается в философское произведение, в котором каждый видит свой смысл.

Тамара Вятская:

Алик Замостин – это не только бренд, это и друг. Кстати говоря, именно я ему придумала название для первой выставки «Овощной базар». На «Славянском базаре» был шок от этой выставки, потому что это настолько неожиданно. И причем неожиданны и сами работы, и его подписи к ним.

Алик очень щедрый человек, он устраивал такие презентации – с салом, хлебом, с квашеной капустой. И у меня, кстати, дома висит его работа с квашеной капустой. Казалось бы, что такое квашеная капуста? Но Замостин находит и в этом какую-то романтику, при этом он в жизни абсолютно неромантичный человек.

Из дыма кувшина вырисовывается профиль девушки, а одуванчики похожи на звездные галактики. В эти образы влюбляешься с первых снимков и остановиться уже просто невозможно.

Олег Рыжков:

В галерее Савицкого проходит выставка Сальвадора Дали, в том числе в рамках этой выставки присутствуют и белорусские художники. Один из залов полностью предоставлен далинянским лошадям – варианты лошадей, которые писал Дали. Когда я увидел одного из художников, Алика Замостина, и его лошадей – мне даже тяжело говорить, что это фотография, скорее, фотокартины – тогда родилась идея, что надо провести в далинянском зале персональную встречу с Аликом Замостиным.

Сказано – сделано. Задумка переросла в интересный и душевный проект, который прошел в стенах одной из лучших галерейных площадок столицы. Творческий вечер помогли организовать друзья и знакомые автора, а в числе поклонников его творчества оказался сам господин посол.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Я здесь 2 месяца, и для меня было огромное счастье познакомиться с Аликом и его творчеством. Как израильский посол я горжусь всеми израильтянами, а такими способными и талантливыми, как Алик, – ещё больше. У него очень интересные работы. С одной стороны, выглядит так просто, но с другой стороны – тебя заставляет подумать. Это что-то новое, что никто не видел, и желаю всем наслаждаться этими работами по фото, которые, с одной стороны, много там фантазии, с другой стороны – есть там человеческое и даже чувство юмора. Так что приглашаю всех познакомиться.

Корреспондент:

Какие ваши любимые работы? Алекс Гольдман-Шайман:

Я люблю цветные работы, и у него есть такая интересная работа «Одуванчик», мне очень нравится. Она напоминает мне детство и напоминает то, что, как одуванчик, когда мы по одному, мы довольно-таки слабые, но когда мы вместе, мы сильные. Красивая и нежная работа.

Минчанин мира – так часто называют Алика Замостина. Его фотокартины вызывают настоящий фурор, его стихи барды перекладывают на музыку, а перед фирменными блюдами автора «Овощного базара» не устоит никто. К слову, жизненный путь «виновника» творческого вечера впечатляет не меньше его работ.

Олег Рыжков:

В юности он переехал жить в Канаду, потом в Америку, в Израиль. Сейчас он большую часть времени проводит в Минске. Он очень многосторонний. Он занимался альпинизмом, дайвингом, он хорошо и вкусно готовит. На самом деле человек с большим вкусом. Вкусом к жизни, к работам, к дизайну, в проектировании зданий, сооружений, вообще он профессиональный строитель.

Чем больше мы слышали об Алике Замостине, тем с большим нетерпением хотелось познакомиться с ним лично. Первым делом мы узнали историю легендарной фотографии, которая и стала первопричиной встречи.

Алик Замостин, фотохудожник, дизайнер:

Серия большая, а лошадь появилась совершенно случайно. Дело в том, что у меня есть племянница, и она коллекционирует фотографии, картины, скульптуры лошадей. У нее был день рождения, и я ей сделал подарок. Получилась вот такая лошадь. Это очень старая фотография. Это был табун лошадей, я вырвал одну лошадь оттуда, и получилась такая фотография.

Все секреты мастер не раскрывает, но говорит честно: чтобы получить такое произведение, достаточно хорошего сюжетного снимка и компьютера. Все свои фотокартины он обрабатывает с помощью современных технологий. Вот только вопрос – каких? Алик Замостин:

Это новая техника, которую, насколько я понимаю, никто не применял. Это получилось так, что я сумел гораздо глубже открывать фотографии благодаря этой технике, нежели сама фотография. Трансформация была чисто графика черно-белая, а это уже цвета у меня пошли. Я не повторяюсь, у меня все время что-то другое.

Творить художнику помогает родина. Восемь лет назад он вернулся в город детства и построил здесь дом. Алик Замостин:

Мне здесь хорошо. Мне нравится, здесь общение. Я всегда скучал по Минску, я здесь не был больше 40 лет. Мне здесь очень нравится!

Стихи фотохудожника в исполнении друзей и даже бардовская песня – это были далеко не все сюрпризы. Главную интригу мероприятия ведущие до последнего держали в тайне.

Душевно и со вкусом – вот что можно сказать об этом необычном персональном вечере. Осталось найти ответ на главный вопрос: творческие эксперименты Алика Замостина напоминают кого – Матисса, Климта или Ван Гога? Тамара Вятская:

Мне вообще кажется, что Алик большой провокатор. Как бы вы назвали его фотоработу, где банка с огурцами? Он назвал ее общежитие.