«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги

Новости Беларуси. В Брестской областной библиотеке имени Максима Горького открыли экспозицию отдела редкой книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало подарком к 80-летнему юбилею. Фонды насчитывают десятки старинных книг, в том числе оригинальный фрагмент Берестейской библии. Фолиант целиком вернулся в город к 1000-летию – это стало подарком главы государства. Что интересно, полное издание и фрагмент никогда не экспонируются одновременно. Прикоснулась к раритетам Кристина Протосовицкая.

Елена Пинкевич, заведующая отделом редкой книги Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Фрагмент Брестской библии будет экспонироваться в течение двух месяцев, затем мы книгу убираем, чтобы она могла отдохнуть. Делаем это очень аккуратно, специально надеваем перчатки, чтобы никакой вред не нанести нашей уникальной книге.

Вот так трепетно, в перчатках перелистывают страницы раз в неделю сотрудники библиотеки. За время экспозиции у посетителей есть возможность увидеть 16 из 69 листов фрагмента Берестейской библии – шедевра мирового книгопечатания. В остальное время издание отдыхает вдали от глаз, ведь раритету почти полтысячи лет.

Елена Пинкевич:

Это вот комментарии. Кстати, Брестская библия – одно из самых комментируемых изданий своего времени.

Напечатанная в XVI веке в первой белорусской типографии, библия отправилась к своим состоятельным владельцам по всей Европе. О тираже до сих пор спорят ученые. Сегодня в мире известно о 130 экземплярах. Три из них, включая фрагмент, в Беларуси. Фолиант вернулся домой, в Брест, благодаря Президенту. Увидеть раритет можно в музее города. К слову, фрагмент и полный оригинал никогда не экспонируются одновременно.

Елена Пинкевич:

Радзивиловская библия – это уникальный памятник мировой отечественной культуры XVI века, это самое красивое, самое дорогое, масштабное издание Велико княжества Литовского XVI-XVIII веков.

Отдел редкой книги начался в библиотеке с этого редкого фрагмента. Сперва в 2017 году создали секцию, а позже и отдел. Фонд насчитывает почти три тысячи старинных книг и документов. Некоторыми сможет похвастаться не каждая даже мировая библиотека. Например, издания типографии Плантена, созданной в 1555 году.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Но самое ценное и редкое всегда скрыто от глаз простых посетителей. Рукописные инвентари базилианского монастыря. Подумать только, но перо к этим рукописным страницам прикоснулось почти 350 лет назад. Переворачивать их – даже от этого не по себе. Пометки на полях, автографы, даже сама бумага – все шепчет о прошлом, но расслышать этот шепот смогут уже современные исследователи.

Ежегодно читателями библиотеки становятся до 50 тысяч человек, треть – онлайн. Изучать старинные материалы приезжают и исследователи из разных стран – Украины, Польши, Германии, США. Научный поиск ведут и работники библиотеки. Ведь сегодня это не просто место, где выдают книги, но и социокультурный центр. Владельческие признаки, штампы, печати, автографы как детективы прослеживают историю владения книгой.

Людмила Цапкова, библиограф Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Книга Янки Купалы – книга 19 года, изданная в Вильне. Вот здесь мы видим печати. На этой печати очень явственно читается фамилия Русак. Это деятель белорусского зарубежья, и здесь тоже есть штамп библиотеки в Лондоне имени Франциска Скорины. То есть тоже очень интересные штампики, тоже стоят изучения. Почему, когда была там эта книга, как она попала к нам.

Теперь увидеть раритеты могут и простые посетители. К 80-летнему юбилею областная библиотека получила в подарок оборудование для экспозиции – витрины климат-контролем и со стеклом с УФ-защитой.

Елена Стрижевич, директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького:

Далеко не каждая библиотека может похвастаться таким количеством раритетных изданий и такой хорошей материальной базой сегодня. Этот отдел – это своего рода бренд областной библиотеки имени Горького.