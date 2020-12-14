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«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги

14 декабря 2020 20:42
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Новости Беларуси. В Брестской областной библиотеке имени Максима Горького открыли экспозицию отдела редкой книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало подарком к 80-летнему юбилею.

Фонды насчитывают десятки старинных книг, в том числе оригинальный фрагмент Берестейской библии. Фолиант целиком вернулся в город к 1000-летию – это стало подарком главы государства. Что интересно, полное издание и фрагмент никогда не экспонируются одновременно.

Прикоснулась к раритетам Кристина Протосовицкая.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-1

Елена Пинкевич, заведующая отделом редкой книги Брестской областной библиотеки им. М. Горького:
Фрагмент Брестской библии будет экспонироваться в течение двух месяцев, затем мы книгу убираем, чтобы она могла отдохнуть. Делаем это очень аккуратно, специально надеваем перчатки, чтобы никакой вред не нанести нашей уникальной книге.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-4

Вот так трепетно, в перчатках перелистывают страницы раз в неделю сотрудники библиотеки. За время экспозиции у посетителей есть возможность увидеть 16 из 69 листов фрагмента Берестейской библии – шедевра мирового книгопечатания. В остальное время издание отдыхает вдали от глаз, ведь раритету почти полтысячи лет.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-7

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-9

Елена Пинкевич:
Это вот комментарии. Кстати, Брестская библия – одно из самых комментируемых изданий своего времени.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-12

Напечатанная в XVI веке в первой белорусской типографии, библия отправилась к своим состоятельным владельцам по всей Европе. О тираже до сих пор спорят ученые. Сегодня в мире известно о 130 экземплярах. Три из них, включая фрагмент, в Беларуси. Фолиант вернулся домой, в Брест, благодаря Президенту. Увидеть раритет можно в музее города. К слову, фрагмент и полный оригинал никогда не экспонируются одновременно.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-15

Елена Пинкевич:
Радзивиловская библия – это уникальный памятник мировой отечественной культуры XVI века, это самое красивое, самое дорогое, масштабное издание Велико княжества Литовского XVI-XVIII веков.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-18

Отдел редкой книги начался в библиотеке с этого редкого фрагмента. Сперва в 2017 году создали секцию, а позже и отдел. Фонд насчитывает почти три тысячи старинных книг и документов. Некоторыми сможет похвастаться не каждая даже мировая библиотека. Например, издания типографии Плантена, созданной в 1555 году.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-21

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Но самое ценное и редкое всегда скрыто от глаз простых посетителей. Рукописные инвентари базилианского монастыря. Подумать только, но перо к этим рукописным страницам прикоснулось почти 350 лет назад. Переворачивать их – даже от этого не по себе. Пометки на полях, автографы, даже сама бумага – все шепчет о прошлом, но расслышать этот шепот смогут уже современные исследователи.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-24

Ежегодно читателями библиотеки становятся до 50 тысяч человек, треть – онлайн. Изучать старинные материалы приезжают и исследователи из разных стран – Украины, Польши, Германии, США. Научный поиск ведут и работники библиотеки. Ведь сегодня это не просто место, где выдают книги, но и социокультурный центр. Владельческие признаки, штампы, печати, автографы как детективы прослеживают историю владения книгой.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-27

Людмила Цапкова, библиограф Брестской областной библиотеки им. М. Горького:
Книга Янки Купалы – книга 19 года, изданная в Вильне. Вот здесь мы видим печати. На этой печати очень явственно читается фамилия Русак. Это деятель белорусского зарубежья, и здесь тоже есть штамп библиотеки в Лондоне имени Франциска Скорины. То есть тоже очень интересные штампики, тоже стоят изучения. Почему, когда была там эта книга, как она попала к нам.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-30

Теперь увидеть раритеты могут и простые посетители. К 80-летнему юбилею областная библиотека получила в подарок оборудование для экспозиции – витрины климат-контролем и со стеклом с УФ-защитой.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-33

Елена Стрижевич, директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького:
Далеко не каждая библиотека может похвастаться таким количеством раритетных изданий и такой хорошей материальной базой сегодня. Этот отдел – это своего рода бренд областной библиотеки имени Горького.

«Самое красивое, самое дорогое, масштабное издание ВКЛ». В Бресте открыли экспозицию редкой книги-36

Брать в руки читатели могут только книги, изданные после 1830 года, а более станинные – по ходатайству. Отдел редкой книги отрыт для каждого посетителя.

# Книги # Культура # Кристина Протосовицкая # Елена Пинкевич # Людмила Цапкова # Елена Стрижевич # Фотофакт

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