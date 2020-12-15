«Изображает в динамике то, как происходила битва». В БГУ представили карту и гравюры Беларуси позднего Средневековья

Новости Беларуси. Необычную выставку презентовали 15 декабря в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – карта и гравюры Беларуси конца XVI – начала XVII веков. Среди них работа Герарда Меркатора, основоположника научной картографии, который в числе других стран Европы зафиксировал границы Великого княжества Литовского с авторскими надписями. Самое интересное – артефакты из фондов Национального исторического музея впервые переведены с латыни на белорусский язык. Что скрывают географические свидетели того времени? Дмитрий Боярович продолжит.

У самагітаў, як і ў ліцвінаў, дарослыя дзяўчыны ў многіх мясцовасцях носяць званочак, які прывязаны вяроўкай, увесь час звісае з пояса да каленаў. Іх не схіляюць да замужжа, а выкрадаюць па звычаі старажытных спартанцаў.

Так 400 лет назад выглядел свадебный обычай самогитов, жителей Жемайтии – предков современных белорусов. Текст, который содержит описание, на белорусском языке звучит впервые. Валерия и Арина, студентки БГУ, нашли его в «Малом атласе» Герарда Меркатора. Издание известного картографа вышло в 1607 году и стало одним из источников работы филологов. Как и гравюра Эрика Дальберга «Третий день битвы под Варшавой 20 июля 1656 года».

Арина Лавринович, студентка БГУ:

Данная гравюра интересна тем, что она изображает в динамике то, как происходила битва, как двигались войска. Все это очень точно обозначено буквами на карте и очень точно описано в тексте.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Надписи с четырех карт и гравюры из фондов Национального исторического музея студенты переводили месяц. А потом еще год под руководством куратора избавлялись от возможных ошибок и уточняли перевод.

Подобными переводами в Беларуси занимается единственная в стране кафедра – классической филологии. В 2020 году она отмечает свое 25-летие. Ее студенты и выпускники переводят на белорусский с латинского и древнегреческого языков. В том числе юридические документы, научную, художественную и религиозную литературу, которая хранится в Национальной библиотеке, историческом архиве.

Дмитрий Минкевич, старший преподаватель кафедры классической филологии факультета БГУ:

Існуе безліч дакументаў рознага тыпу – гэта могуць быць і карты, могуць быць нейкія дакументы юрыдычныя або гістарычныя на лацінскай, на старагрэчаскай мове. І ўсё гэта як раз існуе тут у нас, у Беларусі. І патроху, паступова мы, лаціністы беларускія, і ў прыватнасці кафедра класічнай філалогіі, спрабуем усё гэта перакладаць і паказваць людзям. Таму што наша гісторыя складаецца не з таго, што нехта напісаў у падручніку, а з матэрыяльных дакументаў.

Интересно, что почти все артефакты, которые были отобраны для работы, хранятся в Национальном историческом музее в оригинале. Работа филологов позволила сделать их более доступными, поскольку латынь (помимо узкопрофильных специальностей) сейчас изучают только в медицинских вузах. Достаточными знаниями для профессионального перевода не владеют и научные сотрудники музеев.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Для нас гэта вельмі важны працэс, менавіта трансляцыі гістарычных ведаў і прэзентацыі тых скарбаў, якімі мы багатыя. А насамрэч Нацыянальны музей валодае велізарнай калекцыяй – гэта больш 480 тысяч музейных прадметаў. Кожны прадмет праходзіць рэстаўрацыю, атрыбуцыю.