«К нему идут две дороги, очень сложные – ленты олицетворяют пути к знаниям». Необычную композицию установили возле БНТУ

Эту капсулу времени никто не закладывал в землю: послание потомкам сотрудники и студенты Белорусского национального технического университета будут хранить на высоте 7 метров в специальном алмазе знаний. Одним из авторов необычной конструкции выступил декан архитектурного факультета Армен Сардаров. Какую необычную композицию установили возле БНТУ, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, профессор:

Композиция вертикальная. Стремление вверх – это стремление к знаниям. К нему идут две дороги, они очень сложные – ленты олицетворяют пути к знаниям. Одна – это образование, а вторая – просвещение. Образование – это то, что мы стараемся воспитать здесь хорошего инженера, архитектора, профессионала. А просвещение – это гражданина нашей страны. Сама конфигурация вот этих двух спиралей – это в то же время и известная всему миру модель ДНК.

100-летие БНТУ без ложной скромности проходит с размахом. Тут вам и эстафета юбилейного огня, и выставка достижений научно-технологического парка «Политехник», и торжественное открытие именных лабораторий и кафедр. Вековой день рождения – повод, согласитесь, серьезный.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ, доктор технических наук, доцент:

Готовиться к юбилею мы начали еще в прошлом году. Намечали программу мероприятия, смотрели, где нужно сделать ремонтные работы, что нужно выделить из именных аудиторий, где нужно подтянуть наши лаборатории, как что украсить. Мы открываем такую замечательную стелу, которая называется «Дорога знаний» с капсулой времени. Это дорогого стоит, это хороший символ. Мы надеемся, что следующие 100 лет она будет радовать всех наших работников и студентов.

Получить диплом – не значит отойти от дел. В разработке интересных идей и их реализации приняли участие почетные выпускники вуза. Без их одобрения не прошел ни один проект. Николай Ладутько, председатель Общественного совета БНТУ:

В рамках подготовки к мероприятиям, посвященных 100-летию образования нашего любимого вуза, создан и работает общественный совет. В него вошли лучшие выпускники БНТУ. Это люди, которые работают в различных отраслях хозяйства: это люди науки, доктора наук, профессоры, руководители высокого уровня, политики, государственные деятели. И наш Общественный совет выпускников БНТУ принял участие, подготовил свое послание потомкам.

Белорусское образование – не серебро, а золото. Особенно символична уходящая в небо дорога знаний, ведь нашу страну связали с другими не просто воздушные коридоры, но и тесное сотрудничество. Так, в Узбекистане за последние годы открылся не один совместный факультет и вуз.

Садритдин Турабджанов, ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова:

В последние годы мы очень тесно работаем и по-разному поддерживаем наш БНТУ по всем направлениям – по образовательным, по научно-техническим. Вот эти результаты наших работ можно видеть. Мы уже по пяти направлениям создали совместные образовательные программы и уже обучаем наших студентов. В следующий учебный год они приедут в Минск продолжать здесь 3-4 курс, в БНТУ.

И это далеко не все. Белорусско-узбекский технопарк – уже не просто перспективная задумка, а дело ближайшего будущего. Садритдин Турабджанов:

Когда мы были здесь, очень были рады смотреть такой развитый технопарк БНТУ и хотели у нас тоже такой технопарк создать. И вот наше правительство поддержало нас и совместно сейчас над этим технопарком тоже уже работают, началось его строительство и совместные научные разработки там будут. Надеемся, вот эта наша дружба между вузами обязательно укрепит дружбу между народами.

Не помешала коллегам и гостям лично передать теплые слова даже пандемия. Алимжон Рискулов, декан совместного Узбекско-Белорусского факультета Ташкентского государственного транспортного университета:

Мы очень рады присутствовать в столь значимое событие и рады поздравить наших друзей. У нас есть пословица: если друг, будь рядом. Поэтому я желаю успехов, дальнейшего процветания БНТУ!

Формула успеха одного из самых престижных белорусских вузов будет храниться в надежном месте. И все же многих не перестает волновать вопрос: что решили зашифровать в послании нынешние студенты и руководство? Ректор университета Сергей Харитончик приоткрыл завесу тайны.

Сергей Харитончик:

Мы расскажем о том, какая была жизнь сегодня, какие у нас впечатления. Я думаю, через 50 лет, когда будет вскрыта эта капсула, будущее поколение будет с интересом удивляться многим вещам, которые сегодня нам кажутся каким-то большим достижением.