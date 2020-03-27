«Это очень, как говорится, породистый инструмент». В Минске заиграл орган, который молчал почти столетие

От таких могущественных интонаций в душе наступает истинная гармония. Этот габаритный духовой инструмент совсем недавно поселился в концертном зале «Верхний город». Почти столетие орган не издавал ни звука. Лишь шесть лет назад неравнодушные энтузиасты разыскали его в столичной музыкальной школе №2 и принялись за кропотливую реставрацию.

Татьяна Бембель, координатор проекта:

Когда был построен этот концертный зал в таком стилизованном историческом варианте, фактически повторяющий формат костела, стало ясно, что в нем не хватает вот этого звучащего сердца, именно органа. Мы имели возможность представить этот орган 21 марта – это было очень важно для нас. 21 марта – это день рождения Иоганна Себастьяна Баха – величайшего органиста, композитора, гения.

Виктор Кистень, композитор, органист, заместитель председателя Белорусского союза композиторов:

В Минске это уже пятый инструмент по счету – духовой орган, из концертных органов это второй всего лишь инструмент. Первый находится в большом зале Белгосфилармонии. Здесь, в концертном зале «Верхний город» это удачное сочетание, когда есть и романтический орган средних размеров, и хорошая акустика, и в то же время это концертный зал.

Сначала этот орган появился в Воложинском костеле, соорудил творение искусства варшавский мастер Владислав Каминский. В период между Первой и Второй мировой войной волшебному инструменту изрядно досталось. Реставрировать пришлось при помощи частей из похожего органа. Татьяна Бембель:

На кафедре есть надпись, четко идентифицирующая, по крайней мере, часть этого органа, это знаменитая фабрика Вацлава Бернадского, которая имела большое отделение в Вильно, в Варшаве тоже это было и во Львове, кстати, тоже. Эта фабрика была поставщиком в XIX веке больших частей органов для костелов и Беларуси, в том числе. Это очень, как говорится, породистый инструмент.

Битва за игру на клавишах истории длилась несколько лет. Истинные ценители музыки боролись за инструмент не покладая рук и не жалея средств. В то, что свершится чудо и орган снова заиграет, верили немногие. Для реставрации приезжал мастер из Москвы. И вот свершилось! Первые робкие звуки он начал издавать в 2017 году, но показать все величие своих возможностей смог лишь в 2020 году. Виктор Кистень:

Отличие этого органа, он как романтический инструмент XIX века, у него пневматическая трактура. Сигнал о нажатии клавиши к трубе передается с помощью воздуха. Это все система клапанов, все, что здесь открывается и закрывается, оно существует без какого-либо вмешательства технологий XX и XXI века.