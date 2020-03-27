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Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

27 марта 2020 07:12
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Новости Беларуси. 27 марта во всем мире отмечают свой профессиональный праздник работники театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день вот уже полвека традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 29 профессиональных подмостков.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра-1

Несмотря на непростую ситуацию, свой праздник театралы по всей стране отметят премьерами и любимыми постановками. Конечно, с учетом безопасности зрителей и сотрудников.

Так, например, драмтеатр имени Горького репетирует «Братьев Карамазовых». В Театре-студии киноактера также проходит премьера интригующей комедии. Поклонников оперного жанра порадуют концертами в Большом. Кстати, в 2020 году сезон продлят аж до июля.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра-4

Ну а Национальный академический театр имени Янки Купалы вечером приглашает на легендарную «Паўлінку». Театр впервые организует онлайн-проект, когда спектакли будут транслироваться в прямом эфире на весь мир.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра-7

# Театр # Культура # Фотофакт

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