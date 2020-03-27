Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

Этот день вот уже полвека традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 29 профессиональных подмостков.

Новости Беларуси. 27 марта во всем мире отмечают свой профессиональный праздник работники театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на непростую ситуацию, свой праздник театралы по всей стране отметят премьерами и любимыми постановками. Конечно, с учетом безопасности зрителей и сотрудников.

Так, например, драмтеатр имени Горького репетирует «Братьев Карамазовых». В Театре-студии киноактера также проходит премьера интригующей комедии. Поклонников оперного жанра порадуют концертами в Большом. Кстати, в 2020 году сезон продлят аж до июля.