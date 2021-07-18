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Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи

18 июля 2021 15:15
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Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». В заключительный день фестиваля будут определены победители конкурсов эстрадных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи-1

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Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Несмотря на то, что сегодня прозвучат прощальные аккорды «Славянского базара», грустить абсолютно некогда. Город богат на разные мероприятия.

Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи-7

На сцене концертного зала «Витебск» проходит 19-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Борьбу за Гран-при ведут участники из 16 стран. Во второй день они исполняют композиции по своему выбору.

Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи-10

Амина Асгатова, участница 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» (Казахстан):
Сейчас я не волнуюсь, меня поддерживают. Я рада, что попала в финал. Желаю всем конкурсантам удачи, победы – и себе тоже. Я сегодня пою итальянскую песню Ama credi e vai, в переводе – «Любите, верьте, идите».

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Виктор Пралич # Амина Асгатова # Фотофакт

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