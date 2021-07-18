Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи

Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». В заключительный день фестиваля будут определены победители конкурсов эстрадных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, среди них – гала-концерт белорусских мастеров искусств.

Виктор Пралич, корреспондент:

Несмотря на то, что сегодня прозвучат прощальные аккорды «Славянского базара», грустить абсолютно некогда. Город богат на разные мероприятия.