Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи

В «Духовском круглике» Витебска в день закрытия фестиваля открылась фотовыставка под названием «Один день из жизни фестиваля». Над ней работали не только профессиональные фотокорреспонденты, но и любители. 15 июля, в день открытия, на протяжении 24 часов они смотрели на «Славянский базар» через призму фотоаппарата. Из нескольких тысяч фотоснимков в экспозицию попали только 59.

Василий Прудников, куратор фотовыставки:

Экспозиция в два ряда. Первый ряд – это дневная жизнь фестиваля, эмоции, атмосфера, традиции города, фестивальная суета. Город в фестивале, фестиваль в городе, люди, лица фестиваля. Вторая часть – это концертная программа, то есть само сердце, ради чего все и собираются.