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Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах

18 июля 2021 12:17
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Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах-1

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Вспоминаю свои чувства, когда я выступала на конкурсах. Теперь я педагог, поэтому я понимаю, что в первую очередь молодой исполнитель (да и любой настоящий артист) должен обладать очень сильными волевыми качествами. В этом конкурсе мы видим лучших из лучших. И не случайно, я думаю, победители этого конкурса станут звездами в своих странах.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Ирина Дорофеева # Фотофакт

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