Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Вспоминаю свои чувства, когда я выступала на конкурсах. Теперь я педагог, поэтому я понимаю, что в первую очередь молодой исполнитель (да и любой настоящий артист) должен обладать очень сильными волевыми качествами. В этом конкурсе мы видим лучших из лучших. И не случайно, я думаю, победители этого конкурса станут звездами в своих странах.