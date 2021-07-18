Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах

Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Вспоминаю свои чувства, когда я выступала на конкурсах. Теперь я педагог, поэтому я понимаю, что в первую очередь молодой исполнитель (да и любой настоящий артист) должен обладать очень сильными волевыми качествами. В этом конкурсе мы видим лучших из лучших. И не случайно, я думаю, победители этого конкурса станут звездами в своих странах.