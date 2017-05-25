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О москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband: Евгений Гришковец в программе «Простые вопросы»

25 мая 2017 21:37
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Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Ему мои спектакли, скорее всего, не понравились бы». О чём Гришковец поговорил бы с Тарковским?

Евгений Гришковец: «Когда я на сцене, не думаю о смерти»

Евгений Гришковец: «Все взрослые – потерявшие рай. Поэтому детей мы всё время хотим фотографировать»

«Организм всё время защищает себя от человека». Гришковец о спектакле «Шёпот сердца»

Евгений Гришковец: «Прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу»

Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»

«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband

# Культура # Российские писатели # Евгений Гришковец

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«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband
25 мая 2017 21:36

«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband

Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»
25 мая 2017 21:36

Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»

Евгений Гришковец: «Прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу»
25 мая 2017 21:35

Евгений Гришковец: «Прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу»