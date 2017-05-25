О москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband: Евгений Гришковец в программе «Простые вопросы»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Ему мои спектакли, скорее всего, не понравились бы». О чём Гришковец поговорил бы с Тарковским?
Евгений Гришковец: «Когда я на сцене, не думаю о смерти»
Евгений Гришковец: «Все взрослые – потерявшие рай. Поэтому детей мы всё время хотим фотографировать»
«Организм всё время защищает себя от человека». Гришковец о спектакле «Шёпот сердца»
Евгений Гришковец: «Прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу»
Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»
«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband