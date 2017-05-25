Евгений Гришковец: «Все взрослые – потерявшие рай. Поэтому детей мы всё время хотим фотографировать»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы просто разрываете сердце, когда рассказываете про детство. Потому что все это помнят, но никто не формулировал так, как Вы. И Вы даже говорили, что мы теряем детство, и нас, как будто, из рая выгнали. Как Вы считаете, почему мы в детстве так счастливы? Потому что мы многого не знаем? Или потому, что на нас нет ответственности, которая есть на взрослых?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

Всё вместе. Мы мало чего знаем. В конце концов, в детстве мы хорошо себя чувствуем. Ты не устаёшь. Конечно, бывают болезни, простуды, но это быстро проходит. И опять ты можешь бегать бесконечно, у тебя нет бессонницы, у тебя нет длительных вопросов, над которыми ты долго думаешь. Тебя не мучает совесть подолгу.

Ты живёшь, у тебя всё очень мощно.

Ощущение хорошей погоды – оно очень мощное. Ощущение лета – мощное. Купание. Вот трое детей у меня. Я видел, как старшая с восторгом купается, не вылезает из воды, потом стала меньше, а теперь, вообще, в воду не залезает, просто лежит у моря и загорает. Среднему сыну скоро исполнится 13. И уже в этом году у него море не вызывает такого восторга. Потому что в прошлом году он ещё в мае, когда вода была 17 градусов, залез в воду и говорил, что вода очень тёплая, его вытащить было невозможно. А младшая, которой 7, неудержима, готова быть в воде всегда и спать там.

Так что, когда мы взрослеем, нас выгоняют из рая?

Евгений Гришковец:

Конечно. Все взрослые люди – изгнанные из рая люди. Не изгнанные, потерявшие рай. Кого-то изгоняют, кто-то просто теряет, но неизбежно. Неизбежно мы теряем рай. Поэтому мы так любим маленьких детей.

Потому что они нам сильно об этом напоминают, очень остро.

И наблюдать за ними так радостно. И поэтому маленьких детей мы стараемся, очень всё время хотим фотографировать. Потому что они каждую секунду меняются. Они всегда прекрасны. И взрослый человек понимает, что скоро это счастье кончится для этого маленького человека, и хочется как можно больше наснимать, нафотографировать – как они танцуют. Когда ребёнок танцует у зеркала под музыку – он же убеждён, что он танцует лучше, чем любая балерина Большого театра.