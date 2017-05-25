«Организм всё время защищает себя от человека». Гришковец о спектакле «Шёпот сердца»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Спектакль «Шёпот сердца» Вы впервые показываете в Минске. Не имел возможности видеть, но слышал аудиоверсию спектакля. Вы там говорите от имени сердца, а это, получается, средний род.

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

Да.

Мне показалось, что, всё-таки, Ваше сердце – капризная дама.

Евгений Гришковец:

Нет. Сердце – совсем не капризное. И в моём варианте – точно не капризное. Но…

Оно не хочет страдать, оно требует: «Не люби. Не болей за футбол». Это вот, знаете, немножко напоминает заботливую жену или маму.

Евгений Гришковец:

Всё правильно.

Ничего: не переживай, не страдай.

Евгений Гришковец:

Никто не хочет страдать. И правильно. Человеческий организм чудесен. Он справляется со всеми вещами, настолько прекрасно устроен. Когда человеку становится слишком плохо, слишком больно – человек теряет сознание. Человеческий организм отключает сознание, чтобы человек не сошёл с ума. Когда человек слишком сильно наслаждается, или слишком сильно радуется, к нему приходит очень быстро усталость, пресыщение. Организм говорит: «Хватит». Организм всё время защищает себя от человека. И сердце, в данном случае, защищается от человека. Но в пользу человека – чтобы человек прожил хорошо. Чтобы человек прожил дольше, рациональнее, спокойнее, прекраснее. Это невыполнимо.

И те требования, которые сердце предоставляет человеку – они невыполнимы, иначе это будет просто не человек, а подонок.

Значит, это – не заботливая жена или мама?

Евгений Гришковец:

Нет. Заботливая жена или мама – это прекрасно. Но это – диктат. А сердце ничего не диктует. Так вот, сердце в спектакле «Шёпот сердца» против того, чтобы человек себя уничтожал.