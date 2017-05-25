Евгений Гришковец: «Прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В Литве есть один публицист, который так резко высказывается, антироссийские высказывания. И вот он говорит: «Вы посмотрите, русские, что вы сделали с Калининградом? Как вы испортили, вы хотите и в нашу жизнь ворваться?» во-первых, как Вы считаете, действительно ли ситуация существует, которая может быть подвергнута критике? Что произошло с Калининградом и Калининградской областью? А, во-вторых, вот то, что они так искренне говорят о том, что они боятся агрессии – это они играют или это у них память?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

Выступая в Риге, я сказал следующее: «Я с вашей вот этой антироссийской риторикой, с идеей строить забор вдоль границы с Калининградской областью – бред. Для чего строить забор? Чтоб какой-то русский не перелез?» Там налажены хорошие переходы, нет очередей.

Или этот забор может спасти от ракеты «Искандер»?

Ну, что это? Я сказал: «Я не уважаю вас. У мен к вам нет, в связи с этим, абсолютно никакого уважения». Они спрашивают: «Почему?» «А потому, что, если вы всерьёз, по-настоящему, боитесь российской угрозы, российского вторжения в Литву, Латвию, Эстонию, то вы – дураки. Дураков не уважают. А, если вы исполняете некий спектакль для какого-то более значительного европейского сообщества или для Америки, в связи с опасением российской угрозы, то вы – подонки. А подонков тоже не уважают». Казахи тоже многие выступают с такой риторикой, это – очень популярная тема в Казахстане, сказать: «А как же, в Караганде тоже большинство русских. Возьмёт Путин, решит забрать Караганду».

Я не сталкивался с таким.

Евгений Гришковец:

А я сталкивался. Потому что был в Казахстане недавно. У меня есть друзья-казахи, которые регулярно, всерьёз об этом говорят. Я уже даже просто с ними не разговариваю на эту тему, потому что это – бессмысленно. Когда люди занимаются такой риторикой, когда они делают постоянные, провокационные и крайне оскорбительные высказывания в сторону России, моей любимой страны, в которой я живу, значит, они, по-настоящему, ничего не боятся. Всё это – фигня.

Если бы они всерьёз боялись, они помалкивали бы.

Я прежде в Минске слово «москаль» не слышал. А последние два года слышу.

Ничего себе.

Евгений Гришковец:

«Москали» приезжали». «Ты чего говоришь, как «москаль»? Там кто-то по-дружески вот так. Но просто этого не было.