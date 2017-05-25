«Ему мои спектакли, скорее всего, не понравились бы». О чём Гришковец поговорил бы с Тарковским?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Исходя из того, что Вы, в своё время, написали, по-моему, 12 писем Тарковскому, если бы у Вас была возможность изысканно с кем-то пообщаться, Вы бы, наверное, выбрали Тарковского?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

Я бы очень этого хотел. При этом, я опасаюсь, я ведь не знаю, как понравились бы ему мои спектакли. Скорее всего, не понравились бы. Потому что, читая его дневники, я не нашёл там каких-то авторов или режиссёров из современников, которые бы нравились Тарковскому.

И поэтому я опасался бы. Но я бы очень хотел.

И не просто так – о природе, о погоде, а есть вопросы об искусстве, которые бы я хотел ему уже, в свою очередь, задать. И думаю, что получил бы тот самый ответ, который сам не нахожу.