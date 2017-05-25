Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы не чувствуете, что, скажем, нам в Беларуси какие-то вещи обидно слышать?
Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:
А какие?
«Нахлебники». «Мы вас кормим».
Евгений Гришковец:
Кто это такое сказал?
В социальных сетях, когда идёт перепалка.
Евгений Гришковец:
Послушайте, ещё я не опускался до социальных сетей. Ещё туда не заходил.
Ну, Вам же в беседе кто-то сказал: «Москали».
Евгений Гришковец:
Нет. Это были люди, которые вот они – люди. А в социальных сетях я не знаю, кто эти люди.
Может, написал человек, который сидит, вообще, в Австралии?
Откуда мне знать? Вы знаете, Беларусь не входит в число каких-то ежедневных мыслей и переживаний русского человека где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Все знают и любят: вот, есть Минск прекрасный, есть Беларусь, есть любимые «Песняры». Людям многим достаточно этого знания о Беларуси.
Евгений Гришковец о москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband