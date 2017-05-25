Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы не чувствуете, что, скажем, нам в Беларуси какие-то вещи обидно слышать?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

А какие?

«Нахлебники». «Мы вас кормим».

Евгений Гришковец:

Кто это такое сказал?

В социальных сетях, когда идёт перепалка.

Евгений Гришковец:

Послушайте, ещё я не опускался до социальных сетей. Ещё туда не заходил.

Ну, Вам же в беседе кто-то сказал: «Москали».

Евгений Гришковец:

Нет. Это были люди, которые вот они – люди. А в социальных сетях я не знаю, кто эти люди.

Может, написал человек, который сидит, вообще, в Австралии?

Откуда мне знать? Вы знаете, Беларусь не входит в число каких-то ежедневных мыслей и переживаний русского человека где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Все знают и любят: вот, есть Минск прекрасный, есть Беларусь, есть любимые «Песняры». Людям многим достаточно этого знания о Беларуси.