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Евгений Гришковец: «До социальных сетей я ещё не опускался»

25 мая 2017 21:36
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Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы не чувствуете, что, скажем, нам в Беларуси какие-то вещи обидно слышать?

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:
А какие?

«Нахлебники». «Мы вас кормим».

Евгений Гришковец:
Кто это такое сказал?

В социальных сетях, когда идёт перепалка.

Евгений Гришковец:
Послушайте, ещё я не опускался до социальных сетей. Ещё туда не заходил.

Ну, Вам же в беседе кто-то сказал: «Москали».

Евгений Гришковец:
Нет. Это были люди, которые вот они – люди. А в социальных сетях я не знаю, кто эти люди.

Может, написал человек, который сидит, вообще, в Австралии?

Откуда мне знать? Вы знаете, Беларусь не входит в число каких-то ежедневных мыслей и переживаний русского человека где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Все знают и любят: вот, есть Минск прекрасный, есть Беларусь, есть любимые «Песняры». Людям многим достаточно этого знания о Беларуси.

Евгений Гришковец о москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband

# Культура # Российские писатели # Евгений Гришковец

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