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«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband

25 мая 2017 21:36
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Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:
А вот на «Евровидении» 17-ое место заняла группа Navi, мои друзья, коллеги. 25 марта  текущего года вышел спектакль в МХТ имени Чехова под руководством Олега Павловича Табакова.

И вот музыку для этого спектакля мне написала группа Navi.

И этот спектакль с большим успехом в этом самом знаменитом российском театре, там звучит музыка молодых белорусских музыкантов. И для них это – тоже, между прочим, событие. Что в программке театра указано: композиторы такие-то. И это идёт на сцене великого МХТ.

Евгений Гришковец о москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband

# Культура # Российские писатели # Евгений Гришковец

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