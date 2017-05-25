«На сцене МХТ звучит музыка молодых белорусских музыкантов». Гришковец о сотрудничестве с Naviband

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:

А вот на «Евровидении» 17-ое место заняла группа Navi, мои друзья, коллеги. 25 марта текущего года вышел спектакль в МХТ имени Чехова под руководством Олега Павловича Табакова.

И вот музыку для этого спектакля мне написала группа Navi.

И этот спектакль с большим успехом в этом самом знаменитом российском театре, там звучит музыка молодых белорусских музыкантов. И для них это – тоже, между прочим, событие. Что в программке театра указано: композиторы такие-то. И это идёт на сцене великого МХТ.