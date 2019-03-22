«Не могли даже его поднять, катили». Могли ли туровские кресты приплыть из Киева и из чего они сделаны?

30-ые годы прошлого столетия. По всему Советскому Союзу звучат громкие лозунги безбожной пятилетки. Церкви превращаются в амбары, колокола отправляются в котёл индустриализации, язык Библии под строжайшим запретом.

Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Был приказ нелепый: у нас памятники священникам, монахам убирали и топили их.

Валентина Карась, сотрудник Туровского краеведческого музея (1965-2006 гг.):

Снимали кресты, раскидали и всё. Мне отец говорил, что в церкви, которая стояла на Замковой горе, были очень красивые, резные царские врата. Их выбросили в болото. Валерий Котлерчук:

Тогда никто не церемонился, с людьми за нательный крестик расправлялись, за веру. Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни» В это самое время в тихом уголке Полесья разыгрывается настоящая драма. Следуя идеям партии, местное руководство идёт на беспрецедентный шаг – один за другим летят с обрыва в реку 10 каменных крестов.

Спустя семь лет 4 из них всплывут. Распятия тотчас займут свои места в храмах, а Туров отныне и вовеки веков станет символом настоящего чуда.

Отец Василий, ключарь Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Место маленькое, тихое, но значимое, которое знают не только у нас, но и в разных странах. Паломники из Беларуси, России, Украины будут приходить сюда, чтобы прикоснуться к святыне.

Игорь Митюрич, председатель Туровского городского исполнительного комитета:

Некоторые приезжают не первый раз, не один раз они были у крестика, и всё равно приходят, как будто тянет их кто. Кто же послал её на белорусские земли тысячу веков назад? И почему эти кресты так долго искали путь домой? В деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Жители: «Что-то было здесь раньше» Это – деревня Погост в десяти километрах от Турова. Дата её возникновения точно неизвестна. Археологические раскопки, проведённые здесь, выявили предметы быта ещё из железного века! В летописях же Погост впервые упоминается в XVI столетии.

Отец Сафроний, служитель Храма Воздвижения Креста Господня:

Наш крест, который находится в этом храме, изначально стоял на этом месте, потому что приплыл против течения по воде, и когда местные жители вынули из воды, поставили здесь, на берегу. Впоследствии здесь была построена деревянная часовня. Его не прятали, не закапывали и не дробили. С самого первого появления местонахождение креста было доподлинно известно. В церковь его принесли сразу после всплытия. Молодые и горячие комсомольцы в знак протеста поклонения камню вновь выбросили реликвию в реку.

Отец Сафроний:

Крест не утонул, а плавал по верху. А ночью местные девушки – казалось бы, как могли хрупкие девушки поднять этот крест – шестеро их было, они его вынесли на своих руках назад в церковь. Валерий Котлерчук:

По всем законам физики не должен камень или металл всплывать. Этот крест – в воду, и он опять начал подниматься, всплывать. Этот крест – один из тех, что ещё тысячелетие назад возвышались над Припятью. Воды которой принесли их сюда из Киева во времена Крещения Руси. «Тишина зловещая в момент вскрытия». Как в Турове нашли древние свинцовые иконки и уникальные саркофаги Отец Василий:

Это было первое переправление крестов, так как есть ещё в других источниках, что когда было первое переправление сюда крестов из Киева по Днепру и Припяти, то было и второе переправление крестов, только уже размеры указывают историки поменьше. Впрочем, существует и вторая версия. Якобы каменные фигуры приплыли самостоятельно. Да к тому же и против течения.

Наталья Дубицкая, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Эта легенда как раз озвучивает тот факт, то противостояние, которое происходило, когда на эти земли силой вводили христианскую веру. Была коренная ломка и она шла очень жестокими, кровавыми методами. Толкований подобному явлению множество. И всё же очевидные огрехи в повествовании вовсе не повод считать, что этого не было.

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:

Когда мы читаем, что какой-то предмет приплыл, например, из Киева, это не всегда означало, что он буквально приплыл против течения реки. Это могло означать, что он, несмотря на все жизненные ненастья, эти предметы были доставлены в Туров. И не всегда означает, что они буквально были из Киева, они могли быть мастером из Киева сделаны, они могли иметь какую-то связь с киевской традицией. По одной из версий, крестов было 10, по другой – 12. Сенсационным было и то, что вода Припяти стала багровой в момент, когда кресты причалили к берегу. «Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли Отец Василий:

Цвет крови и трагический, и в тот же момент являлся неким возрождением. Знаем, что было дальше с крестами: были и чудотворными, исцеляли больных. 10 веков они стояли на одном и том же месте, до определённого времени, момента, года. Трагедия, и правда, разыгралась в этом месте тысячу лет спустя. В 30-ые годы, когда начались гонения на церковь, на туровских землях, как и по всему Советскому Союзу, взялись за святыни.

Валерий Котлерчук:

Бабушки рассказывали, что стояли на берегу Припяти они. Многие века прошли, стояли, никто не трогал. Только в 30-ых годах, когда были гонения на веру, у нас было тоже уничтожено 9 храмов – сожгли, деревянные все были храмы – и все эти кресты были сброшены в воду, чтобы никто не достал, чтобы даже не было повода их искать. Отец Василий:

Люди возле храма в каких-то кустах накрыли, чтобы не приносить в храм, потому что это было ещё неполезно. То есть, могли кресты там всплыть, сюда перенесли из храма, их бы просто забрали и уничтожили. Про чудо-находки замолчали на долгие годы. Забыли о Боге, молитвах и службах. Коммунистический режим конфисковывал церковное имущество, высмеивал религию, преследовал верующих, распространял атеизм в школах. Явление чуда приплывших по воде каменных крестов по советским законам не подлежало объявлению во всеуслышание, а свидетелям и участникам событий была объявлена награда за молчание. Им выдавали продуктовые пайки, а за распространение слухов грозили ссылкой и тюрьмой. Отец Сафроний:

После окончания Первой мировой войны граница между Советским Союзом и Польшей прошла буквально за Туровом и разделила Беларусь на западную и восточную части. И в западной части храмы остались целыми, там гонений не было на православие. А у нас людей раскулачивали, храмы сносили. Спустя время, слухи всё же поползли: мол, каменные кресты, утопленные большевиками, всплыли в разных местах. Случай в Погосте – один из четырёх. Подобная история есть за каждым из уцелевших распятий. Четыре каменных изваяния, поднятых из воды, стоят сегодня в разных храмах. Два из них появились в районе местечка Струмень. Валерий Котлерчук:

Рассказывали, когда один из крестов подчалил к берегу, не могли даже его поднять, потому что он был очень тяжёлый, его просто катили. Начали скоблить, увидели камень. Конечно властям того времени нужно было объяснять, что это такое. Потому что в материальном мире не допускались такие вещи. Объяснить явление, действительно, сложно. Так где же заканчивается правда и начинается вымысел?

Галина Качанко, заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии:

Процесс всплытия камней невозможен, однозначно. Вот то, что русло отошло, сместилось – это возможно. И тогда они оказались на поверхности. И тем не менее, местные упрямо твердят: чудо случилось! Власти приказали разбить кресты на мелкие части и утопить, но мужчины, побоявшись кары Божьей за глумление над святыней, отнесли их к церкви и припрятали в кустах возле фундамента. Валерий Котлерчук:

У каждого в душе, всё-таки, есть понимание того, что над нами кто-то есть, и никто не хотел себя вводить в какой-то большой грех. Со временем место это поросло травой. А про кресты забыли. И лишь спустя полвека про них вспомнили и доставили в церковь Всех Святых. А в 2013 году один перенесли в только что построенный Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

Отец Василий:

С благословения Владыки, этот крест был перевезён сюда, на территорию Кафедрального собора. Новый собор был открыт в напрестольный праздник: 11 мая – в день памяти Кириллы Туровского. Каждый год митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел посещает город и проводит здесь службу. Святыни стоят на улице неспроста. Ещё издавна их окрестили «голыми». Это значит: стоящими под открытым небом. Люди приходят к нему за успокоением, надеждой и исцелением. «Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли Отец Василий:

Стоят люди возле крестов, в свой рост даже и у кого что болит – прикладывают, молятся и получают просимое от бога. Атеисты сломали тысячи копий в попытке опровергнуть чудо. Мол, кресты сделаны из пористого камня, потому и всплыли. В природе такие факты, действительно, наблюдались.

Галина Качанко:

В кристаллической решётке содержится какой-то кислород, этот уровень не позволяет ему утонуть. Если бы этот крест состоял из пемзы, он бы уже давным-давно разрушился и к нам бы уже не дошёл. Валерий Котлерчук:

В том и чудо состоит, что мы многое объяснить не можем. Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове Второй крест и по сей день стоит во Всесвятской церкви – старейшей и единственной деревянной в Турове. Она построена местным мастером Антонием Лойко в 1810 году. Тот самый случай, когда сооружение дошло до нас в первозданном виде.

Лишь на крыше появились золочёные маковки да пристроили двухъярусную звонницу. Этот памятник культового зодчества сегодня включён в Государственный список историко-культурных ценностей страны. Анна Волкова, казначей Всехсвятской церкви:

В 1942 году её охранял немецкий солдат и вдруг видит свет в окне. Он доложил начальству, пришёл офицер и сказал открыть эту церковь, и расстрелять всех, что тут есть. Но когда зашли, не увидели никого, поёт детский хор, хор ангелов. Они поняли, что какая-то есть Божья сила, которая может наказать, и поэтому оставили её в покое. В своё время староста Валерий Котлерчук тоже служил здесь. Когда вера перестала быть наказуемой, тут же взялись за обустройство святого места, которые долго пребывало в запустении. Для общего блага шли на самые крайние меры.

Валерий Котлерчук:

Говорю отцу Александру: «Знаешь, у меня есть трактор». Продали трактор – на то время получились денежки неплохие, свой трактор продал и сделали полностью отопление для Всехсвятского храма. Крест, который стоит в церкви, по некоторым сведениям, из воды доставали 8 мужчин. Изначально они причалил возле деревни Черничи. Но женщины, которые увидели его, посчитали это дурным знаком и оттолкнули баграми от берега. Так крест и оказался в Турове.

Анна Волкова:

В 30-ые годы кресты эти сказали раздробить на гравий, но по какой-то причине, откололи кое-как кусок и их просто утопили. Но чем так примечателен крест в Погосте? В отличие от остальных, он всё же не выдержал всех перипетий и сломался. Со слов специалистов, это лишь усиливает трагичный эффект истории. В 1960 году его забрали на исследования. Местные жители буквально забросали письмами всевозможные инстанции с одной-единственной просьбой – верните крест домой! Отец Василий:

Потом этот крест был перевезён в Гомельский музей, по возвращении сюда он находится в Храме Животворящего Креста Господня. Он разбит пополам, то есть это отражает то время.

Покидая время от времени свой маленький домик в глухой деревне, отец Сафроний наведывается сюда, чтобы навести порядок и помочь во время службы. Отказавшись в начале 90-ых от столичной жизни, блестящей карьеры на крупном предприятии и любви, променяв Минск на тихое Полесье, он давно породнился душой с каждым, кто приходит к нему. Отец Сафроний:

Местная традиция: замечаю, как наши бабушки приходят на службу и первым делом они его обнимают. Первое время у меня это вызывало возмущение: это же святыня, а они… Потом я понял, что для них это является настолько родным, что они его обнимают, как человека. Истинное место возникновения крестов до сих пор точно не установлено. Как и порода камня, из которого они были сделаны. Вопросом этим всерьёз никто не задавался, никаких экспертиз с камнем не проводили. Отсюда столько разногласий.

Наталья Дубицкая:

Что касается конкретного, данного креста, никто его конкретно из Киева на плотах вряд ли привозил. Скорее всего, эти кресты имеют местное происхождение. Галина Качанко:

Это – не родное белорусское месторождение. Сама первичная, материнская порода, может быть, и была раньше сланцем, но в настоящее время, полагаю, это уже метаморфизованная порода, которая называется гнейсом. Но хочу сразу же сказать, что в самом Турове или в его окрестностях такие породы не залегают. А если залегают, то очень-очень глубоко. И всё же, вопреки доводам скептиков, местные уверены: именно эти кресты хранят их землю от напастей.