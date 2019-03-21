Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

Новость о том, что в Беларуси хотят создать мировое музыкальное шоу – «Х-фактор» или «Голос» – вызвало, мягко сказать, много дискуссий. Зачем? Почему? Для чего? Всё просто – отечественный шоу-биз со слабым пульсом нуждается в экстренной помощи скорой бригады. Препарат по назначению – популярный проект, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лина Подлужная, участник вокального телевизионного шоу «Голос страны»:

Конечно, нужно. Меня постоянно ужасно раздражал тот факт, что во всех шоу стран СНГ очень много ребят из Беларуси. Это же грустно, что они уезжают в другие страны, чтобы показать себя. Почему у нас в стране нет чего-то подобного? Мне кажется, пришло время что-то менять.

Наталья Кудрина, певица:

Этот проект не будет иметь жизнь и продолжение. А смысл?

Виталий Воронко, певец, баянист:

Я лично думаю, что нужно ставить в жюри тех, кто находясь здесь, в Беларуси, ездил по этим шоу. Которые знают эту программу изнутри, которые стояли на этой же сцене. Участником я бы не согласился сейчас, потому что я уже прошёл этот этап. Но если бы мне предложили быть членом жюри, я бы с удовольствием согласился.