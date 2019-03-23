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«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест?

23 марта 2019 20:12
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Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. В Турове собираются восстановить свой крест. В отличие от креста Евфросинии Полоцкой, который считается новоделом, в Туровском будут использованы подлинные элементы.

«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест? -1

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
У нас будет деревянный крест, будет обшит драгоценным металлом. Принципиальный момент: по условиям конкурса, мы просили, чтобы художники не использовали форму Евфросиньевского креста, старались максимально избежать общих стилистических соответствий.

Уже к осени Беларусь увидит этот напрестольный крест, про который полсотни лет назад во всеуслышание заявил профессор Лысенко.

Как нашли элементы креста, читайте здесь

«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест? -4

«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест? -6


Пётр Лысенко, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор:
Заниматься восстановлением Туровского епархиального креста нам поручил наш Президент.

Креста будет два. Один останется в Турове, второй отправят на хранение в археологический музей при Институте истории Национальной Академии наук Беларуси.

Цена вопроса, как и источник финансирования, пока не разглашаются. Оба креста будут покрыты золотом и украшены драгоценными камнями.

Мария Нецветаева:
Сапфир, изумруд, рубин. Имя ювелира уже известно, но пока не решатся все вопросы, я его разглашать не буду.

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# Церковь # общество # Мария Нецветаева # Пётр Лысенко

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