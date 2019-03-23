«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест?

Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. В Турове собираются восстановить свой крест. В отличие от креста Евфросинии Полоцкой, который считается новоделом, в Туровском будут использованы подлинные элементы.

Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:

У нас будет деревянный крест, будет обшит драгоценным металлом. Принципиальный момент: по условиям конкурса, мы просили, чтобы художники не использовали форму Евфросиньевского креста, старались максимально избежать общих стилистических соответствий.

Уже к осени Беларусь увидит этот напрестольный крест, про который полсотни лет назад во всеуслышание заявил профессор Лысенко.