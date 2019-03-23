«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест?
Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. В Турове собираются восстановить свой крест. В отличие от креста Евфросинии Полоцкой, который считается новоделом, в Туровском будут использованы подлинные элементы.
Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
У нас будет деревянный крест, будет обшит драгоценным металлом. Принципиальный момент: по условиям конкурса, мы просили, чтобы художники не использовали форму Евфросиньевского креста, старались максимально избежать общих стилистических соответствий.
Уже к осени Беларусь увидит этот напрестольный крест, про который полсотни лет назад во всеуслышание заявил профессор Лысенко.
Как нашли элементы креста, читайте здесь
Пётр Лысенко, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор:
Заниматься восстановлением Туровского епархиального креста нам поручил наш Президент.
Креста будет два. Один останется в Турове, второй отправят на хранение в археологический музей при Институте истории Национальной Академии наук Беларуси.
Цена вопроса, как и источник финансирования, пока не разглашаются. Оба креста будут покрыты золотом и украшены драгоценными камнями.
Мария Нецветаева:
Сапфир, изумруд, рубин. Имя ювелира уже известно, но пока не решатся все вопросы, я его разглашать не буду.
«Не могли даже его поднять, катили». Могли ли туровские кресты приплыть из Киева и из чего они сделаны?
«Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли