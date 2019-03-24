Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове

Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат.

Но стоит внимательно присмотреться, как над деревьями вдруг вырисовывается некое изображение, по очертаниям напоминающее крест или же купол церкви.

Павел Поташников, фотограф: Мы загрузили фотографию в специальную программу для обработки, посмотрим, что тут видно. Уменьшаем до исходного размера. К сожалению, качество не очень хорошее. Мне кажется, что это просто какой-то рефлекс на фотографии или, может быть, некачественная была оптика, или блик какого-то света.

По преданию, некогда на этом месте был монастырь.

Тщательный анализ и десятки экспертиз показали – ничего потустороннего в кадре нет. А объяснение подобному явлению – одно!

«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли

Павел Поташников:

Я пришёл к выводу, скорее всего, это или блик на фотографии, или некачественная проявка, или автоматические операции, которые присутствуют в некоторых объективах, которые не очень высокого качества.