Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове

Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат.
Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат.
Но стоит внимательно присмотреться, как над деревьями вдруг вырисовывается некое изображение, по очертаниям напоминающее крест или же купол церкви.
По преданию, некогда на этом месте был монастырь.
«Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли
Павел Поташников, фотограф:
Мы загрузили фотографию в специальную программу для обработки, посмотрим, что тут видно. Уменьшаем до исходного размера. К сожалению, качество не очень хорошее. Мне кажется, что это просто какой-то рефлекс на фотографии или, может быть, некачественная была оптика, или блик какого-то света.
Тщательный анализ и десятки экспертиз показали – ничего потустороннего в кадре нет. А объяснение подобному явлению – одно!
«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли
Павел Поташников:
Я пришёл к выводу, скорее всего, это или блик на фотографии, или некачественная проявка, или автоматические операции, которые присутствуют в некоторых объективах, которые не очень высокого качества.
Кажется, точка в этом споре не будет поставлена никогда. А вопросов с каждым годом становится всё больше.
Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»