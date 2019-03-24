«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли

В Беларуси есть места, магнитом притягивающие к себе паломников и порождающие десятки легенд и немыслимых слухов. О растущих крестах в Турове знают даже школьники. «Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли Крест вышел наружу ещё в 1956 году. Найти чудо-камни – проще простого. Большой навес виден от самых ворот Борисоглебского кладбища. Аккуратная дорожка, цветы и ленты на оградке.

Женщина:

Говорят, что исцеляют кресты. Люди приезжают, вешают цепочки, серьги. Молятся, поклоняются, говорят, вылечивает от многих болезней. Но что это – обычный камень или неведомое чудо православного мира?

Наталья Дубицкая, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Это всё – природные явления, ничего сверхъестественного нет.

Марина Прохорова, психолог:

Исключительно сила убеждения людей.

Валентина Карась, сотрудник Туровского краеведческого музея (1965-2006 гг.):

Есть сила свыше стоящая. И поэтому люди, которые обращаются к этим крестам, исцеляются.

Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Нам говорили, что у нас аномальные явления, связанные с какими-то подземными энергиями. Однажды крест исчез. Визит загадочного незнакомца тогда наделал много шума. Ясно одно: крестам суждено навеки остаться именно на этой земле. «Не могли даже его поднять, катили». Могли ли туровские кресты приплыть из Киева и из чего они сделаны? Валентина Карась:

Как с иголочки костюм и туфли блестящие. Он интересовался, походил по музею: «Где крест?» Так как я одна была, повела я их. А у нас был такой маршрут: вот калитка, вот сухое дерево и рядышком этот крест. Пришли – креста нет. Я три раза возвращалась с калитки, три раза шла назад по тому же самому месту – креста нет. Сказала: «Вы меня извините, может кто и выкопал его уже». То есть этому корреспонденту… Может, он был с какими-то чёрными намерениями, действительно, хотел его выкопать. Но он не показался.

Про то, что земля даёт усадку и выталкивает содержимое наружу – для учёных очевидно. Для тех, кто всем сердцем прирос к чуду – это всего-навсего теория!

Илья Бутов, специалист по культовым валунам:

Крест привлекает больше внимания. Если бы это был обычный камень, наверняка, на него никто бы не обратил внимания. Казалось бы, самый простой способ расставить все точки над и – провести раскопки и узнать, что же скрывается под толщей земли. Однако от идеи этой быстро отказались. «Тишина зловещая в момент вскрытия». Как в Турове нашли древние свинцовые иконки и уникальные саркофаги Батюшка ответил очень чётко: «Не трогайте его, потому что через него многие придут к вере, многие получат исцеление и тропа туда не зарастёт.

Слова эти, действительно, оказались пророческими. С тех пор, как на кладбище появился каменный крест, здесь побывали тысячи людей. Кто-то ехал просто взглянуть из любопытства, кто-то – за помощью и исцелением.

Игорь Митюрич, председатель Туровского городского исполнительного комитета:

Понимаете, может любой человек приехать и приложиться, но надо, чтобы была вера в душе. Марина Прохорова:

Очень много техник, которые основаны на именно на силе убеждения. Если человек сам себя настраивает на лучшее, убеждает себя в том, что всё будет хорошо, если он ориентирует себя на будущее и строит картинки себя выздоровевшего, исцелившегося, счастливого, довольного, то в мозге как будто бы простраивается новая дорожка, которая может привести его к этой возможности.

Противостояние двух миров – материального и духовного – ни к чему не приводит. Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове А кому-то крест и вовсе дал возможности, скрытые ранее. Словно в очередной раз подтверждал свою уникальность. Валентина Карась:

Один ученик из Гомеля – 9-ый или 10-ый класс, взрослый парень – вели мы экскурсию, он очень внимательно слушал, потом говорю: «Ну, пожалуйста, детки – по очереди приложите ручки». Кто что чувствовал. Приложил руки, потом отнял, кулачки посжимал-посжимал. Пошли к автобусу. Говорю: «Что ты чувствуешь?» Он говорит: «Я в обе руки почувствовал такое тепло, как будто сижу возле грубки и все внутренности мои согревает». Я говорю: «Ну, парень, значит, ты получил благословение от Бога. Быть тебе или священником, но будешь ты лечить людей. Или ты будешь врачом, но врач ты будешь от Бога». Местные в один голос твердят: крест не всех к себе подпускает. Кто-то не может даже дотронуться до него, как будто что-то мешает, кто-то чувствует покалывание или тепло. Иные и вовсе – первобытный страх. Были случаи, когда людям вдруг становилось плохо. Они в одночасье теряли над собой контроль и падали без чувств! Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни» Валерий Котлерчук:

Я вышел на крылечко и слышу, визжит кто-то. Я подумал, что в соседней деревне поросёнка… А, на самом деле, это, оказывается, какая-то бабулечка подходила к кресту, хотела приложиться. Все стояли группой. И когда она начала прикладываться, с ней случается такая неприятность. Подобное поведение и в церкви, и в психиатрии называют одержимостью.

Но что происходит на деле? И кто доводит миллионы людей до истерик и припадков? Марина Прохорова:

В шоковом состоянии люди ведут себя по-разному. Это может быть как иммобилизация определённая, замораживание, когда человек просто недвижим, в ступоре некотором находится. Либо это, наоборот, сильное перевозбуждение, гипервозбуждение, когда человек просто теряет ориентацию в себе и контроль над своими состояниями. Сама церковь к Туровским реликвиям относится положительно. Ведь подобного рода почитание – отнюдь не пережитки язычества.