Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»

Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Она появилась у нас из деревни Ямполь лет 20 назад. Так вышло, что у бабушки всё под снос, а она лежала под бочкой место подставки. Привезли, а на иконе – один глаз. Через 5 лет на месте этого глаза начал проявляться лик Божьей матери, а потом проявился и сам спаситель. Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни.