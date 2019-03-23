«Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли

Борисоглебское кладбище раскинулось напротив Замковой горы. Погост расположился на небольшой возвышенности. Место это с воздуха напоминает остров. Впрочем, раньше он и, правда, был здесь. А на нём – монастырь.

Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Вход был монастыря вот с той стороны, где ель. Можно сказать, напротив растущего крестика. И почему-то пишется, что по навесному мосту – видимо, была насыпь, нечто похожее – люди сюда заходили.

Прямо на кладбище – небольшая часовня. За порядком здесь уже много лет следит тот самый староста Валерий. Его дорога к вере была сложной, как и у многих других, выросших на идеях Компартии. Он запрещал жене ходить в храм и сам обходил его стороной. И лишь очутившись на грани жизни и смерти, прозрел! Валерий Котлерчук:

Это было очень страшно, я вам скажу. Потому что нам всю жизнь говорили: «Души нет, Бога нет». Начал пищать, просить: «Господи, если ты всё-таки есть, ты меня верни. Помню даже, как пальцы в пальцы заходили. Помню, когда открыл глаза, первая моя фраза была жене: «Света, нас очень сильно обманули, душа есть, Бог есть». «Тишина зловещая в момент вскрытия». Как в Турове нашли древние свинцовые иконки и уникальные саркофаги Тихий провинциальный уклад здесь время от времени нарушают туристы и паломники, желающие взглянуть на то самое чудо. История о здешних каменных крестах крепко проросла в этих краях. Впрочем, как и они сами – в землю.

Валентина Карась, сотрудник Туровского краеведческого музея (1965-2006 гг.):

Убирали кладбище, появился маленький бугорок, как булыжник. Хотели его выкопать, не поддаётся. Ну, пускай стоит. Мусор убрали кругом, а он остаётся. Потом стали замечать: он растёт.

Игорь Митюрич, председатель Туровского городского исполнительного комитета:

Раньше этих крестов не замечали. Хотя люди ходили постоянно, работали там, убирали кладбище, где-то кустарники высекали, благоустройством занимались. Этого не видели.

Галина Качанко, заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии:

Такого понятия в геологии нет, что камни могут расти. Они могут переоткладываться, перемещаться – с ледником ли или путём естественных осыпей. Между тем, о растущих крестах в Турове знают даже школьники. Крест вышел наружу ещё в 1956 году. «Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли Найти чудо-камни – проще простого. Большой навес виден от самых ворот Борисоглебского кладбища. Аккуратная дорожка, цветы и ленты на оградке.

Женщина:

Только верхушка была, а потом постепенно вырисовывается крест.

Илья Бутов, специалист по культовым валунам:

Это вполне нормально для страны, то есть это можно увидеть весной на полях. Фактически каждую весну, когда все камни убрали, новые камни на полях появляются. Наталья Дубицкая, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Камни растут сами по себе, но это происходит настолько медленно, что, конечно, в течение человеческой жизни это трудно установить. Это происходит на уровне микромиллиметров. Слухи про то, что это – не просто камень, появились 15 лет назад, тогда фигура и стала приобретать явные очертания креста. Первая версия – наружу просто выходят остатки старого захоронения, которые традиционно располагались у монастырей. Если бы не одно «но» – размеры креста увеличиваются и в ширину. Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове Валерий Котлерчук:

В 2004 году при замерах креста оказалось, что он был 28 сантиметров, в 2007 году – 34, а в 2009 году – 35 с чем-то. Мы видим, что да, действительно, крест начал увеличиваться в объёме. Илья Бутов:

Данная история, тем более, с увеличивающимся крестом вширь, не совсем достоверна. Как минимум, вширь крест не растёт однозначно. Галина Качанко:

То, что он растёт в ширину – здесь нужно ещё посмотреть, насколько реальные или насколько достоверные замеры проводились. Возможна погрешность. Существует и вторая версия. Якобы этот крест – один из всплывших в 1937 году возле монастыря-острова. «Не могли даже его поднять, катили». Могли ли туровские кресты приплыть из Киева и из чего они сделаны? Валерий Котлерчук:

Обнаружил Ваня, даже имя человека, говорят местные, есть. Он обнаружил на воде плывущий каменный крест. Он меньше, чем кресты, которые находятся в соборе Всехсвятском. Закопал, потому что в 1937 году, если бы он это чудо обозначил, закопали бы этого Ваню. В 2002 году, когда вышло второе крыло креста, снег вокруг растаял. С тех пор такое явление, как уверяют полешуки, стало постоянным.

Женщина:

Вокруг него никогда снега много не бывает, только заметёт и сразу тает. За всё время кого здесь только не было – за чудом охотились геологи, историки, исследователи паранормальных явлений. Одна из последних экспедиций прошла в 2005 году. Илья Бутов:

Таких крестов по всей Беларуси – больше десятка, в самых разных регионах: и Горецкий, и Полоцкий, и Лепельский. Есть такие кресты и в Житковичском районе и в других местах страны. Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни» 10 лет назад провели очередные замеры. Именно тогда и зафиксировали последний рост. С тех пор цифры не изменились. Валерий Котлерчук:

Ничего с крестом не происходит. Как-то мне люди говорили: «Почему рост прекратился?» Когда я до своего батюшки духовного добрался,он меня даже немножко рассмешил: «А ты что хочешь, чтобы этот крест вырос с пятиэтажный дом?» Наталья Дубицкая:

Камни выталкиваются из почвы в процессе замораживания-размораживания почвы. Если бы у нас был другой климат – тропический, экваториальный – такого бы не было. Каменных крестов на этом кладбище два. Второй появился у одной из могил. В его появлении, уверяют учёные, ничего сверхъестественного нет.

Валерий Котлерчук:

Он как раз-таки находится на месте, по преданию, древнего храма. Здесь, на этой горочке стоял пятикупольный деревянный храмик до 1919 года. Илья Бутов:

Вот эти всплески интереса к крестам имеют некий циклический характер. Подобный всплеск был в XVIII веке Ажиотаж вокруг растущего креста подогревал и тот факт, что на камне время от времени появлялись узоры и надписи. «Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест? Валентина Карась:

Один раз на головке креста, когда стоишь к нему лицом, так с правой стороны – такой коричневатый крестик, около 4 сантиметров, 4 на 4. Место, подарившее Беларуси ещё одну святыню, сегодня на устах у всей страны.