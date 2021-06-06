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Олег Газманов: «Славянский базар» – один из лучших фестивалей в мире

06 июня 2021 19:40
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

Олег Газманов: «Славянский базар» – один из лучших фестивалей в мире-1

Олег Газманов, народный артист России:
Обожаю просто и «Славянский базар», приезжать в Беларусь. Все мои предки из Беларуси. Я считаю, что «Славянский базар» – это один из лучших фестивалей в мире. Сама площадка «Славянского базара» такая классная, такая приятная. Вот этот амфитеатр, где даже с самого заднего ряда прекрасно видно сцену и артистов.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Олег Газманов # Глеб Лапицкий # Ольга Коршун # Фотофакт

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