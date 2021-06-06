Олег Газманов: «Славянский базар» – один из лучших фестивалей в мире

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

Олег Газманов, народный артист России:

Обожаю просто и «Славянский базар», приезжать в Беларусь. Все мои предки из Беларуси. Я считаю, что «Славянский базар» – это один из лучших фестивалей в мире. Сама площадка «Славянского базара» такая классная, такая приятная. Вот этот амфитеатр, где даже с самого заднего ряда прекрасно видно сцену и артистов.