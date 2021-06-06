Глеб Лапицкий: Димаш Кудайберген никогда не скрывал, что его звезда зажглась на «Славянском базаре»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Много звезд, много зажглось на «Славянском базаре» на протяжении трех десятков. Можно два аспекта оценивать: мировую культуру и культуру той страны, с которой был этот артист. Потому что мы же следим очень внимательно за судьбами именно в своем пространстве, национальном, когда они от нас уже приезжают к себе домой. И это всегда показывает уровень «Славянского базара». Ведь их там встречают, как национальных героев, как с олимпиады встречают спортсменов. Точно так же они приезжают со «Славянского базара». Я не буду, наверное, ни с кем спорить, что звезда № 1 на сегодняшний момент «Славянского базара», наших конкурсантов – это Димаш Кудайберген. Это действительно мировая звезда. Это тот артист, который никогда ни в одном интервью не скрывал, что его звездочка загорелась на «Славянском базаре». И вот этой своей открытостью он, наверное, и привлекает зрителя совершенно разного, даже который порой не понимает, о чем он поет. А если мы будем говорить о разных странах, то, безусловно, наверное, и это большинство заслуженных и народных артистов нашей страны, которые потом сложили свою судьбу уже с эстрадой.

Глеб Лапицкий о тех, кто отказался выступать на «Славянском базаре»: «Если тебе все равно на твою публику, не едь» – подробнее здесь.