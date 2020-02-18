«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве

Новости Беларуси. В Рогачеве создадут дом-музей Владимира Короткевича. С инициативой выступила общественность города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно именно здесь, на родине предков, писатель создал значительную часть своих главных произведений. «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», «Віно дажджоў», частично романы «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» – всё это Владимир Короткевич написал в рогачёвском доме своего деда Василия Гринкевича. Здесь же он провёл своё детство. Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

В доме до сих пор живут родственники писателя. Жена его двоюродного брата называет дом не иначе как замок Ольшанский и поддерживает инициативу превратить его в музей. Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Тамара Гринкевич, родственница писателя:

Он сидел ночами тут, писал. Кофе чайник заварит и пишет. Приезжали и Бородулин, и Брыль.







Наталья Прус, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Рогачёвского райисполкома:

Існуе такая думка, што як для Пушкіна было Болдзіна, так для Караткевіча – Рагачоў. Менавіта дзедава хата, краявіды і гісторыя Рагачова натхнялі выдатнага класіка беларускай літаратуры. Зараз праводзіцца праца па стварэнню філіяла музея Караткевіча ў Рагачове, дзеля гэтага праводзіцца праца па афармленню дакументаў на дом. Галоўная складанасць – вырашыць кватэрнае пытанне для яго сваякоў. Цяпер мы шукаем шляхі выйсця з гэтай сітуацыі.