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«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве

18 февраля 2020 06:53
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Новости Беларуси. В Рогачеве создадут дом-музей Владимира Короткевича. С инициативой выступила общественность города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве-1

Как известно именно здесь, на родине предков, писатель создал значительную часть своих главных произведений. «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», «Віно дажджоў», частично романы «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» – всё это Владимир Короткевич написал в рогачёвском доме своего деда Василия Гринкевича. Здесь же он провёл своё детство.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве-4

В доме до сих пор живут родственники писателя. Жена его двоюродного брата называет дом не иначе как замок Ольшанский и поддерживает инициативу превратить его в музей. 

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве-7

«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве-9

Тамара Гринкевич, родственница писателя:
Он сидел ночами тут, писал. Кофе чайник заварит и пишет. Приезжали и Бородулин, и Брыль.



Наталья Прус, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Рогачёвского райисполкома:
Існуе такая думка, што як для Пушкіна было Болдзіна, так для Караткевіча – Рагачоў. Менавіта дзедава хата, краявіды і гісторыя Рагачова натхнялі выдатнага класіка беларускай літаратуры. Зараз праводзіцца праца па стварэнню філіяла музея Караткевіча ў Рагачове, дзеля гэтага праводзіцца праца па афармленню дакументаў на дом. Галоўная складанасць – вырашыць кватэрнае пытанне для яго сваякоў. Цяпер мы шукаем шляхі выйсця з гэтай сітуацыі.   

«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве-11



Напомним, в 2020 году исполняется 90 лет со дня рождения белорусского классика.

# Музеи Гомеля # Культура # Владимир Короткевич # Тамара Гринкевич # Наталья Прус # Фотофакт

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