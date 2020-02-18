Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

По Вашей версии, топ-3 экземпляра, которые Вы цените больше всего.

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:

Самое дорогое, самое ценное, что есть у нас – это, конечно, издания Скорины. Скорининская Библия, издание 1517 года, которое он издал в Праге. Для нашей истории, для нашего народа и для европейской культуры это, наверное, самый ценный экземпляр.