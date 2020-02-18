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Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси

18 февраля 2020 11:30
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
По Вашей версии, топ-3 экземпляра, которые Вы цените больше всего.

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Самое дорогое, самое ценное, что есть у нас – это, конечно, издания Скорины. Скорининская Библия, издание 1517 года, которое он издал в Праге. Для нашей истории, для нашего народа и для европейской культуры это, наверное, самый ценный экземпляр.

Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси-1

Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси-3

Вадим Щеглов:
Какие для Вас, как для директора, особенно ценные?

Роман Мотульский:
Это арабская рукопись XV века, по всей видимости, которая была привезена в Беларусь купцами.

Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси-6

Особенно ценны книги Семеновича, в определённой смысле первого белорусского учёного точных наук. Его «Искусство артиллерии», которое было издано на латыни, потом тут же переведено на практически все европейские языки того времени. И все императоры, военачальники более 200 лет ходили у него в учениках.  

Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси-9

Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси-11

# Книги # Культура # Роман Мотульский

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