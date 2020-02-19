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«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других

19 февраля 2020 08:46
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Бабушке Лёде в Ивье все рады! Обогреет, накормит, носки подарит! Быть хорошей хозяйкой научила мама и жизнь.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-1

Леокадия Ивановская, мастерица:
В военные годы папу убили. Мама говорила: пришёл немец , вынул меня из коляски и спрашивает девочка или мальчик? Мама сказала, что девочка. Стал целовать , говорит: «Я такую дома оставил , а найду я её или не найду?» 36 лет без мужика, так что рубить-пилить, всё умею.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-4

За морозным окном по ночам всегда горела лампа. Школьница Лёдя забиралась на печку и вышивала крестиком.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-7

Затем освоила мамины кросны и коловорот. И полились рекой нитки, рушники, покрывала. Лен окрашивали корой ольхи и получали красоту.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-10

Леокадия Ивановская:
Этому коловороту лет 70, он ровесник со мной, считай. Сразу лён посеяли, тогда сорвали, тогда смяли, потом были щётки из свиной шерсти и конского хвоста, и этими щетками его чесали.

Мастерица всегда была одета с иголочки. До 19 лет выращивала лён, затем были консервный завод и автостанция. За лихое управление бортовыми девушку прозвали золотой. Успевала и успевает все по сей день.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Что любите готовить себе на каждый день?

Леокадия Ивановская:
Ай, всё готовлю. Суп каждый раз у меня бывает и котлетки и цеппелинку, все готовлю. Я когда-то ходила по свадьбам готовить.

Эта машинка трудится с хозяйкой с 1953 года.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-13

Сколько Леокадия Александровна одела соседей, не сосчитать. А в доме настоящий музей рукоделия. Причём, все идеи не из Интернета из головы!

Анастасия Макеева:
Такая блузка красивая, кажется, что это напечатано.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-16

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-18

Леокадия Ивановская:
Это вышивала, но это медленно вышивать её было. Вот крестик. Оберег. А это вот гладь машинная.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-21

Это называлось ришелье. А это простой крестик.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-24

Анастасия Макеева:
Вот такие красивые тапочки, это кому?

Леокадия Ивановская:
Внучке связала.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-27

Анастасия Макеева:
А сколько внуков у Вас?

Леокадия Ивановская:
Семь.

Там, где дело ладится, там и песня льётся. Своим творчеством ивьевская фея делится с местным домом ремёсел. Ее колоритные дываны, рушники и картины гордость района. На республиканских фестивалях возле бабушки Лёди всегда аншлаг.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-30

Ирина Смирнова, заведующий отделом ремесел и традиционной культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»:
Это человек добрейшей души, она готова нам всё отдать, чтобы передали будущему поколению. Эта талантливая женщина обучает детей вышивке, прядению, также вытинанку она передаёт.

Леокадия Ивановская:
Когда приехал Президент, потрогал, говорит: «Это натуральная шерсть?» Я говорю: «Натуральная». Спросил, сколько мне лет, что в такие годы могу ещё прясть.

Откуда силы в почти 80? Рукодельница бодренько отвечает: в здоровом питании и вечном движении. Жить нужно не только для себя.

Леокадия Ивановская:
Не надо никому завидовать, всем надо помогать, быть добрым человеком.

Анастасия Макеева:
А о чем мечтаете?

Леокадия Ивановская:
Вот чтобы ещё трошки пожить.

В родном Ивье у рукодельницы есть места силы.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-33

Любит прогуляться по набережной, где прописались деревянные скульптуры в честь 17-ти местечек Гродненщины.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-36

Леокадия Ивановская:
Здесь летом много людей, молодёжь приходит, на скамеечках посидеть.

А по воскресеньям всегда приходит в гости к своему покровителю Святому Антонию.

«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других-39

Леокадия Ивановская:
Если что потерял, помолился, всегда найдёшь. Всегда поможет. Если в дороге хочешь, чтобы хорошо было, помолился и будет в дороге хорошо.

# Год малой родины # Культура # Леокадия Ивановская

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