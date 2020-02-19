«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других

Бабушке Лёде в Ивье все рады! Обогреет, накормит, носки подарит! Быть хорошей хозяйкой научила мама и жизнь.
Бабушке Лёде в Ивье все рады! Обогреет, накормит, носки подарит! Быть хорошей хозяйкой научила мама и жизнь.
Леокадия Ивановская, мастерица:
В военные годы папу убили. Мама говорила: пришёл немец , вынул меня из коляски и спрашивает – девочка или мальчик? Мама сказала, что девочка. Стал целовать , говорит: «Я такую дома оставил , а найду я её или не найду?» 36 лет без мужика, так что рубить-пилить, всё умею.
За морозным окном по ночам всегда горела лампа. Школьница Лёдя забиралась на печку и вышивала крестиком.
Затем освоила мамины кросны и коловорот. И полились рекой нитки, рушники, покрывала. Лен окрашивали корой ольхи и получали красоту.
Леокадия Ивановская:
Этому коловороту лет 70, он ровесник со мной, считай. Сразу лён посеяли, тогда сорвали, тогда смяли, потом были щётки из свиной шерсти и конского хвоста, и этими щетками его чесали.
Мастерица всегда была одета с иголочки. До 19 лет выращивала лён, затем были консервный завод и автостанция. За лихое управление бортовыми девушку прозвали золотой. Успевала и успевает все по сей день.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Что любите готовить себе на каждый день?
Леокадия Ивановская:
Ай, всё готовлю. Суп каждый раз у меня бывает и котлетки и цеппелинку, все готовлю. Я когда-то ходила по свадьбам готовить.
Эта машинка трудится с хозяйкой с 1953 года.
Сколько Леокадия Александровна одела соседей, не сосчитать. А в доме – настоящий музей рукоделия. Причём, все идеи не из Интернета – из головы!
Анастасия Макеева:
Такая блузка красивая, кажется, что это напечатано.
Леокадия Ивановская:
Это вышивала, но это медленно вышивать её было. Вот крестик. Оберег. А это вот гладь машинная.
Это называлось ришелье. А это простой крестик.
Анастасия Макеева:
Вот такие красивые тапочки, это кому?
Леокадия Ивановская:
Внучке связала.
Анастасия Макеева:
А сколько внуков у Вас?
Леокадия Ивановская:
Семь.
Там, где дело ладится, там и песня льётся. Своим творчеством ивьевская фея делится с местным домом ремёсел. Ее колоритные дываны, рушники и картины – гордость района. На республиканских фестивалях возле бабушки Лёди всегда аншлаг.
Ирина Смирнова, заведующий отделом ремесел и традиционной культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»:
Это человек добрейшей души, она готова нам всё отдать, чтобы передали будущему поколению. Эта талантливая женщина обучает детей вышивке, прядению, также вытинанку она передаёт.
Леокадия Ивановская:
Когда приехал Президент, потрогал, говорит: «Это натуральная шерсть?» Я говорю: «Натуральная». Спросил, сколько мне лет, что в такие годы могу ещё прясть.
Откуда силы в почти 80? Рукодельница бодренько отвечает: в здоровом питании и вечном движении. Жить нужно не только для себя.
Леокадия Ивановская:
Не надо никому завидовать, всем надо помогать, быть добрым человеком.
Анастасия Макеева:
А о чем мечтаете?
Леокадия Ивановская:
Вот чтобы ещё трошки пожить.
В родном Ивье у рукодельницы есть места силы.
Любит прогуляться по набережной, где прописались деревянные скульптуры в честь 17-ти местечек Гродненщины.
Леокадия Ивановская:
Здесь летом много людей, молодёжь приходит, на скамеечках посидеть.
А по воскресеньям всегда приходит в гости к своему покровителю – Святому Антонию.
Леокадия Ивановская:
Если что потерял, помолился, всегда найдёшь. Всегда поможет. Если в дороге хочешь, чтобы хорошо было, помолился и будет в дороге хорошо.