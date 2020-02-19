«Не надо никому завидовать, всем надо помогать». Ей почти 80, а она ткёт, вяжет, вышивает и учит этому других

Бабушке Лёде в Ивье все рады! Обогреет, накормит, носки подарит! Быть хорошей хозяйкой научила мама и жизнь.

Леокадия Ивановская, мастерица: В военные годы папу убили. Мама говорила: пришёл немец , вынул меня из коляски и спрашивает – девочка или мальчик? Мама сказала, что девочка. Стал целовать , говорит: «Я такую дома оставил , а найду я её или не найду?» 36 лет без мужика, так что рубить-пилить, всё умею.

За морозным окном по ночам всегда горела лампа. Школьница Лёдя забиралась на печку и вышивала крестиком.

Затем освоила мамины кросны и коловорот. И полились рекой нитки, рушники, покрывала. Лен окрашивали корой ольхи и получали красоту.

Леокадия Ивановская:

Этому коловороту лет 70, он ровесник со мной, считай. Сразу лён посеяли, тогда сорвали, тогда смяли, потом были щётки из свиной шерсти и конского хвоста, и этими щетками его чесали.

Мастерица всегда была одета с иголочки. До 19 лет выращивала лён, затем были консервный завод и автостанция. За лихое управление бортовыми девушку прозвали золотой. Успевала и успевает все по сей день.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Что любите готовить себе на каждый день?

Леокадия Ивановская:

Ай, всё готовлю. Суп каждый раз у меня бывает и котлетки и цеппелинку, все готовлю. Я когда-то ходила по свадьбам готовить.

Эта машинка трудится с хозяйкой с 1953 года.