Национальная выставка Беларуси проходит в Новосибирске

Новости Беларуси. Новосибирск заинтересован в создании совместных с Беларусью сборочных производств. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть после открытия Национальной выставки нашей страны в сибирском регионе. Прежде всего речь идет о сборке белорусских тракторов. Также стороны планируют развивать сотрудничество в высокотехнологичной сфере. Так, ученые двух стран сейчас работают над тридцатью совместными проектами. Отдельный интерес у Новосибирской области вызывает белорусский опыт развития агропромышленного комплекса.

В Новосибирске проходит Национальная выставка Беларуси. Она открылась в рамках дней Беларуси в Сибири, которые стартовали в этом российском регионе 19 октября. На форуме презентуют широкий спектр отечественной продукции машиностроения, сельского хозяйства, строительства, нефтехимической отрасли и информационные технологии. В программе выставки также запланирован белорусско-российский форум делового сотрудничества. Наши бизнесмены проведут переговоры с делегациями 12 сибирских регионов, которые возглавят их губернаторы. Ожидается, что Дни Беларуси в Сибири станут самой масштабной презентацией за все время сотрудничества с российскими регионами.

Яна Шипко, СТВ:

Белорусский форум сибирская погода встретила, продемонстрировав свой суровый нрав. Сегодня в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение, здесь сильный ветер и снег, а сводки новостей пестрят сообщениями о снесенных ветром крышах и перевернутых остановках. Однако даже несмотря на такие холодные метеосюрпризы интерес к белорусской продукции только подогревается. И сегодня она представлена в небывалом масштабе. Свои товары на форум привезли более 100 предприятий. На одной из главных площадей города, кстати, сибирскую закалку демонстрируют не только местные покупатели, но и белорусские продавцы. Смотрите, какие очереди у наших прилавков. И так с самого утра.

Ольга Зуенко, продавец:

Нам не дают мерзнуть, при такой погоде мы не привыкли, но торговля вообще супер! Очень нравится всем продукция, берут много.

Радостное «Белорусы приехали!» то и дело слышится в очередях за белорусским творогом, сгущенкой и колбасами. Оказывается, в Новосибирске наши продукты едва ли не в дефиците. Их не так много в продаже по сравнению, скажем, с трикотажем.

А это уже центральный выставочный комплекс города. На площади 5 тысяч квадратных метров самая масштабная презентация белорусских товаров за всю историю сотрудничества. От мехов и валенок, которые в Сибири всегда кстати, до крупной техники.

Мэр Новосибирска не успел присесть за руль мазовского автобуса, тут же взялся за телефон. Команда руководителю транспортного новосибирского предприятия срочно приехать на белорусскую выставку. Белорусских автобусов в городе и сейчас немало, а они подошли бы и для международных перевозок - рядом граница Казахстана.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

Для нас очень актуален вопрос обновления автопарка. У нас есть мазовская техника, которая работает здесь продолжительное время, и в непростых агрессивных сибирских условиях мороза она показала себя очень надежной техникой. Поэтому мы ведем переговоры, я дал поручение своим специалистам сегодня провести переговоры на предмет закупки автотранспортной техники для наших предприятий.

А это новосибирский градоначальник уже в кабине могилевского лифта. Это предприятие за год установило более сотни кабин в городе. Вообще возможности сотрудничества с этим огромным регионом такие же неиссякаемые, как и легендарные золотые жилы самой Сибири. Например, есть заинтересованность в создании совместных сборочных производств. В машиностроении сильны и Беларусь, и сибирский регион - почему бы не объединить усилия?

Сергей Семка, Заместитель губернатора Новосибирской области:

За 5 лет промышленность Беларуси поднялась в полтора раза объемом производства. Нам есть чему друг у друга учиться. Мы делегацией от области в свое время мы ездили в Беларусь, договариваться о сотрудничестве, были договоренности по лесному хозяйству, по промышленности, по сельхозмашиностроению. Вы видели, какая прекрасная техника - и тракторы, и уборочная техника, и автобусы...

Динамика двустороннего товарооборота не может не радовать, причем Новосибирск для Беларуси не только конечная цель экспорта, но еще и трамплин для наращивания своих поставок по более дальним направлениям.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Новосибирск — крупнейший промышленный центр. Мы его рассматриваем в первую очередь как транспортный узел, как логистический узел. Именно отсюда есть возможность доставки в другие регионы нашей продукции. Это воздушное сообщение, это прекрасное железнодорожное сообщение. Сегодня уже будет подписано порядка 8 контрактов на сумму $15 млн. Завтра, я думаю, что ждем мы новые контракты.

Несколько миллионных контрактов уже было подписано сегодня, 21 октября. Деловые круги Беларуси и Сибири продолжат искать точки соприкосновения завтра. Ожидается посещение белорусской выставки главами всех 12 сибирских регионов.

Новосибирская область довольно активно сотрудничает с Беларусью. Товарооборот за 2014 год практически достиг 400 миллионов долларов. Большая часть из которого — белорусский экспорт. Мы поставляем в Сибирь тракторы и седельные тягачи. А также металлоконструкции из черных металлов и нефтепродукты. В свою очередь Новосибирская область экспортирует двигатели и электрические генераторы для автомобилей и сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 21.10.2014

Сибирь заинтересована в продолжении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью. 22 октября в Новосибирске в рамках, самой масштабной презентации нашей страны, открылся белорусско-российский форум делового сотрудничества. Представители бизнес-сообщества нашей страны и 12 сибирских регионов во главе с губернаторами обсудили вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сельском хозяйстве, а также в совместной работе текстильных предприятий.

В целом Новосибирская область довольно активно взаимодействует с нашей страной. Совместный товарооборот за 2014 год составляет почти 150 миллионов долларов. Беларусь поставляет тракторы и седельные тягачи. А в нашу страну экспортируются двигатели и электрические генераторы для автомобилей и сельхозтехники.