О бездомном художнике Валерии Ляшкевиче сняли фильм, чтобы помочь ему осуществить его мечту

Человек, посвятивший жизнь искусству. Тот, для кого время остановилось.

Для прохожих Валерий Ляшкевич из Гомеля- обычный уличный художник. Интересный собеседник, всегда бодрый и аккуратный. И мало кто задумывается о том, что этот человек живет на улице.

Анастасия Мирошниченко, режиссёр:

Он великий художник! Но социально не адаптирован. Он не может решить какие-то вопросы, справки… У него только пять лет назад поменяли паспорт Советского Союза. Но ведь возраст… Будет 65 лет! И здоровье уже не то. И сейчас такой образ жизни вести крайне тяжело.

О том, что греет художника длинными морозными ночами известно не многим. Валерий не привык жаловаться на судьбу. Всегда жизнерадостно он готов часами говорить об искусстве. Валерию не нужны слава и богатство. Деньги на хлеб и краски у него появляются от продаж репродукций своих работ. Причем цены назначают сами покупатели.

После Брянского художественного училища Валерий уехал поступать в Академию им. Репина. Санкт-Петербург холодно встретил нашего земляка. Но Ляшкевич остается на долгие 12 лет в городе, который пропитан духом искусства. Рисует на Невском проспекте, во дворах и переходах. Деньги от продаж картин тратит на холсты и кисти.

Валерий Ляшкевич, художник:

Нормальный человек обязан иметь семью. Потомков. Но сейчас я горюю не о том, что у меня нет семьи и детей, а о том, как трудно в таком возрасте быть изгоем.

У Валерия было две мечты. Одна - выставка в столице. И вторая - собственный дом. Первая - осуществилась и привлекла внимание общественности.

Надежда Усова, заместитель генерального директора по научной работе Национального Художественного музея Республики Беларусь:

Пришло очень много людей. Даже неожиданно. Потому что такие выставки современных художников у нас проходят в относительно спокойной обстановке. Это было очень радостно для нас. Ведь художники-«уникумы» встречаются не так часто.

О художнике с удивительной судьбой снята документальная лента. Фильм-наблюдение завоевал многочисленные награды на самых престижных киноконкурсах, и вторая мечта Валерия: обрести жилье - стала общей. Создатели киноленты организовали социальный проект.

Анастасия Мирошниченко, режиссёр:

Проданы десятки картин, сотни его репродукций. Честно говоря, если говорить о той сумме, которую на данный момент собрали, - мы не представляли, что для нас это подъемно. Сейчас у нас есть сумма, благодаря которой мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем купить ему дом. Конечно, немножко не хватает. Мы стараемся, чтобы собрать эти деньги до наступления морозов.



