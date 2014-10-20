Шедевры мирового искусства. Ян Вермеер

Шедевры этого художника известны практически каждому. Даже очень далекому от живописи человеку. Ян Вермеер - автор знаменитой картины «Девушка с жемчужной сережкой».

Родился в Нидерландах 31 октября 1632 года. О годах учения Вермеера не сохранилось достоверной информации. Известно, что он служил в гильдии Святого Луки. По условиям гильдии членство в ней предваряли шесть лет серьёзного обучения живописи у мастера, состоявшего в ней. Ян Вермеер женился на Катарине Болнес – прелестной девушке с матерью, обладающей невероятно скверным характером, практически всегда недовольной зятем.

Ситуация усугублялась еще и тем, что по ее настоянию, молодожены после свадьбы переехали жить к ней. У Вермеера было 15 детей, четверо из которых умерли в раннем возрасте.

Известно, что мастер кисти писал в год лишь по две картины. Ещё при жизни художника за картины Яна Вермеера платили очень хорошие деньги. В основном Вермеер писал для своих заказчиков-меценатов. Помогал своей матери управлять трактиром, занимал должность декана гильдии св.Луки и соответственно руководил ею.

Был известным экспертом по вопросам искусства. Устанавливал подлинность полотен. Давал заключение о стоимости картин.

В ранние картинах Вермеера наблюдается влияние итальянского барокко. Например, «Христос в доме у Марфы и Марии», «Диана и нимфы».

Большинство картин Вермеера представляют собой композиции в тщательно прорисованном интерьере с небольшим количеством фигур.

На сегодняшний день достоверно подлинными являются 34 картины Вермеера. И предположительно еще три, авторство которых приписывают мастеру кисти.

По мнению современников Вермеера, художник пользовался камерой-обскурой для достижения совершенства в создании эффекта перспективы. Это устройство позволяло получать оптическое изображение объектов, которые проектировались на холст, и уже затем писалась картина.

Самая известная картина Вермеера – «Девушка с жемчужной сережкой», или, как ее еще называют, - «Голландская Мона Лиза». Картина как магнит притягивает к себе внимание, и многие спорят: кто же эта прелестная девушка, замершая в полуобороте на полотне гения?

По одной из версии, считается, что моделью могла быть дочь Вермеера. По второй версии – позировала дочь покровителя Вермеера. По третьей – на картине изображена служанка и любовница художника Грид, имя которой переводится как «жемчужина».

Великий живописец прожил всего 43 года и умер при странных обстоятельствах. Предполагалось, что причиной ранней смерти художника являлась нервная истощенность художника, связанная с семейными проблемами и бедностью.

В честь Яна Вермеера назван астероид.