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«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого

02 мая 2021 15:27
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, как формируется зарплата балерины.

Ольга Коршун, ведущая:
Тем не менее вы не прима, вы солистка. Вам не обидно? Мне кажется, об этом мечтают все начинающие балерины.

«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого-1

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
У каждого своя судьба. Я абсолютно довольна тем положением, которое я занимаю в театре, теми партиями, которые я исполняю. Я, наверное, никогда и не мечтала быть примой, быть Одеттой и Одиллией. Мне очень интересны те роли, в которых я сейчас есть. У нас даже есть девочки, работающие в кордебалете, они полностью довольны своей работой. Каждый человек должен находиться на своем месте, у кого-то от природы есть талант выделиться из общества, из толпы. Поэтому так и случается, что эти артисты переходят на какие-то сольные партии, кто-то на ведущие партии. А есть люди, которые хорошо и уверенно себя чувствуют в кордебалете.

Ольга Коршун:
Вы знаете, как танцуют в кордебалете, потому что повели там достаточно много времени, солисткой стали относительно недавно. Почему так поздно заметили ваш талант? Я так понимаю, что и лидерские качества для этого нужны, и харизма. Или все произошло вовремя?

«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого-4

Татьяна Уласень:
Просто поздно перевели на ставку солистки. Я давно исполняю те партии, которые я танцую. У нас много девочек, которые числятся артистками кордебалета, но выходят и в сольных партиях. Сейчас у нас в театре это называется корифеи – это артисты, которые стоят не только в кордебалете, им доверяют исполнять сольные партии. Но на ставку солистов их еще не переводят.

Ольга Коршун:
От этого зависит зарплата? Или можешь ли ты претендовать на главные роли?

Татьяна Уласень:
Зарплата зависит у нас от выходов на сцену. Каждый выход каждой партии спектакля оценен по баллам. На сколько баллов натанцевал, столько в конце месяца и получил. Вне зависимости от того, танцуешь ты ведущие партии или кордебалет. Это отдельная графа в нашем окладе. А то, о чем вы спрашивали касательно кордебалет, солист, ведущий, мастер сцены – это бюджетная ставка по зарплате.

«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого-7

Ольга Коршун:
А по сравнению с российскими артистами балета, белорусские, наверное, зарабатывают меньше?

Татьяна Уласень:
Да, намного меньше. Многие считают, что артисты балета много получают. Нет, мы получаем как работники культуры.

Ольга Коршун:
Мне кажется, что в искусство, в балет, люди идут, даже те, кто зарабатывает большие деньги, не за деньгами. Наверное, изначально здесь другие мотивы.

«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого-10

Татьяна Уласень:
В искусство надо идти не за деньгами. Все-таки искусством надо болеть. Артисты, работающие в нашем театре, это немного зомбированные люди (в хорошем смысле), которые просто не могут жить без театра, без искусства, без себя в искусстве. 

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# Балет # Культура # Татьяна Уласень # Ольга Коршун # Фотофакт

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