«Мы просто не можем жить без театра». Как формируется зарплата балерины? Узнали у солистки Большого

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, как формируется зарплата балерины. Ольга Коршун, ведущая:

Тем не менее вы не прима, вы солистка. Вам не обидно? Мне кажется, об этом мечтают все начинающие балерины.

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

У каждого своя судьба. Я абсолютно довольна тем положением, которое я занимаю в театре, теми партиями, которые я исполняю. Я, наверное, никогда и не мечтала быть примой, быть Одеттой и Одиллией. Мне очень интересны те роли, в которых я сейчас есть. У нас даже есть девочки, работающие в кордебалете, они полностью довольны своей работой. Каждый человек должен находиться на своем месте, у кого-то от природы есть талант выделиться из общества, из толпы. Поэтому так и случается, что эти артисты переходят на какие-то сольные партии, кто-то на ведущие партии. А есть люди, которые хорошо и уверенно себя чувствуют в кордебалете. Ольга Коршун:

Вы знаете, как танцуют в кордебалете, потому что повели там достаточно много времени, солисткой стали относительно недавно. Почему так поздно заметили ваш талант? Я так понимаю, что и лидерские качества для этого нужны, и харизма. Или все произошло вовремя?

Татьяна Уласень:

Просто поздно перевели на ставку солистки. Я давно исполняю те партии, которые я танцую. У нас много девочек, которые числятся артистками кордебалета, но выходят и в сольных партиях. Сейчас у нас в театре это называется корифеи – это артисты, которые стоят не только в кордебалете, им доверяют исполнять сольные партии. Но на ставку солистов их еще не переводят. Ольга Коршун:

От этого зависит зарплата? Или можешь ли ты претендовать на главные роли? Татьяна Уласень:

Зарплата зависит у нас от выходов на сцену. Каждый выход каждой партии спектакля оценен по баллам. На сколько баллов натанцевал, столько в конце месяца и получил. Вне зависимости от того, танцуешь ты ведущие партии или кордебалет. Это отдельная графа в нашем окладе. А то, о чем вы спрашивали касательно кордебалет, солист, ведущий, мастер сцены – это бюджетная ставка по зарплате.

Ольга Коршун:

А по сравнению с российскими артистами балета, белорусские, наверное, зарабатывают меньше? Татьяна Уласень:

Да, намного меньше. Многие считают, что артисты балета много получают. Нет, мы получаем как работники культуры. Ольга Коршун:

Мне кажется, что в искусство, в балет, люди идут, даже те, кто зарабатывает большие деньги, не за деньгами. Наверное, изначально здесь другие мотивы.