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Осталось добавить зелёные насаждения. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина»

27 апреля 2021 13:35
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Новости Беларуси. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Осталось добавить зелёные насаждения. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина»-1

Памятник отремонтировали и покрасили. Заменили облицовку постамента – сделали из плитки. Провели текущий ремонт лестницы. Также позаботились и о прилегающей территории, поставили новый забор. Он выполнен из стали и должен прослужить дольше прежнего. С наступлением тепла перейдут к озеленению.

Осталось добавить зелёные насаждения. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина»-4

Олег Багрий, заместитель директора по строительству предприятия «ПМК-201»:
Осталось только привести в порядок впереди дорожку и насаждения – неблагоприятные условия были для посадки, поэтому перенесли на весну. Я думаю, что все тут облагородится. Это история наша, это памятник жертвам войны. Такой памятник есть в каждом городе. Мне кажется, это наша история, память – мы должны это поддерживать в надлежащем виде для того, чтобы наши потомки видели и знали, чего стоило это все.

Осталось добавить зелёные насаждения. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина»-7

Мемориал расположен на улице Калинина в Любани на месте массовой гибели узников гетто. В братской могиле похоронены около 800 человек.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Культура # Олег Багрий # Фотофакт

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