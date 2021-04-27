Осталось добавить зелёные насаждения. В Любани отреставрировали мемориал «Скорбящая женщина»

Памятник отремонтировали и покрасили. Заменили облицовку постамента – сделали из плитки. Провели текущий ремонт лестницы. Также позаботились и о прилегающей территории, поставили новый забор. Он выполнен из стали и должен прослужить дольше прежнего. С наступлением тепла перейдут к озеленению.

Олег Багрий, заместитель директора по строительству предприятия «ПМК-201»:

Осталось только привести в порядок впереди дорожку и насаждения – неблагоприятные условия были для посадки, поэтому перенесли на весну. Я думаю, что все тут облагородится. Это история наша, это памятник жертвам войны. Такой памятник есть в каждом городе. Мне кажется, это наша история, память – мы должны это поддерживать в надлежащем виде для того, чтобы наши потомки видели и знали, чего стоило это все.