Можно даже примерить образы артистов. Вот как в Беларуси отпраздновали Всемирный день цирка

Во всем мире каждый год в третью субботу апреля празднуется Всемирный день цирка. И наша страна не стала исключением. По 30 апреля в художественной галерее «Университет культуры» будет проходить выставка, посвященная цирковому искусству. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, в самых разных уголках планеты, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Туманова, воздушная гимнастка, экскурсовод Белгосцирка:

Этот праздник достаточно новый, недавний. Европейским он стал в 2008 году, всемирным – в 2010 году. С того момента все цирки мира так или иначе откликаются на эту дату. У цирка сегодня появился свой профессиональный праздник. Белорусский государственный цирк откликнулся такой замечательной выставкой.

Проект организован Белорусским государственным цирком и художественной галереей «Университет культуры». На выставке представлены необычные экспонаты: уникальные ретро-фотографии и эскизы костюмов, а еще здесь есть занимательные фотозоны, которые позволят гостям примерить на себя роль настоящих артистов цирка.

Анастасия Туманова:

Здесь можно познакомиться с созвездием наших дрессировщиков. Здесь о каждом дрессировщике маленький стенд, информация, интересные факты из их биографии, творчества. О питомцах они рассказывают. Можно увидеть галерею фотографий с разных спектаклей Белорусского государственного цирка. Также можно узнать, какие номера у нас есть, какие у нас красивые и талантливые артисты. Здесь также можно увидеть галерею эскизов костюмов. Замечательный и талантливый наш художник по костюмам Екатерина Билан. Также есть призы наших артистов, которые они привозят с различных фестивалей и конкурсов. Еще у нас есть детская зона, где детки и взрослые могут примерить облик артистов цирка. Можно показать мордашку, ты уже совсем в другом костюме.