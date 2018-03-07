«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях

Сегодня мы беседуем с режиссёром, народным артистом России, художественным руководителем киностудии «Рок» – Алексеем Учителем.

Что привело вас в белорусскую столицу? Алексей Учитель, режиссёр, народный артист России:

Мы вот задумываем такую большую картину о знаменитом советском футболисте – Эдуарде Стрельцове. И вот хотим предложить, чтобы мы снимали большую часть этой картины именно в Минске, в окрестностях и, может быть, это будет совместное производство. Я очень надеюсь.

Много действия происходит в Москве 60-х годов, а в современной Москве снять это очень сложно. Много, действительно, улиц, каких-то ещё локаций, которые очень подходят под те годы, но не только поэтому. Мы хотим ещё многие футбольные эпизоды здесь снять, планы у нас большие. Вы уже определились с актёрами на главные роли? Алексей Учитель:

Нет, сейчас как раз идёт кастинг, есть, конечно, представления. Но могу сказать, что совершенно точно главную роль Эдуарда Стрельцова будет играть звезда российского кино, но не скажу какая.

А есть ли вероятность того, что кто-то из белорусских актёров, возможно, попадёт в картину? Алексей Учитель:

Нет, безусловно. Если мы договоримся, то, во-первых, там много футбольных сцен, и мы хотим привлечь как раз белорусских футболистов для съёмок. И, конечно, там много и средних, и небольших ролей, и эпизодических, и, может быть, одна из главных – это не исключено. Там много есть персонажей, конечно, мы будем привлекать белорусских актёров.

У нас есть такая задумка взять одно-два интервью с великими футболистами, пока не буду называть какими, с которыми мог встретиться Стрельцов, снимем на Чемпионате мира по футболу, который будет в России совсем скоро. А так съёмки должны начаться где-то с июля. Над какой картиной вы ещё работаете? Алексей Учитель:

Третий проект, который я буду как режиссёр – это фильм, пока называется «47». Это название последнего альбома Виктора Цоя.

Обе работы о Стрельцове и о Цое – биографичные. Это будет документальное кино или художественное? Алексей Учитель:

Это, абсолютно, игровые картины, причем Стрельцов – это ретро, это 60-е годы с огромным количеством актёров, персонажей и Цой тоже. Единственное, может быть, я воспользуюсь своими кадрами и, несмотря на то, что вся ситуация будет сыграна актёрами, но, тем не менее, то, что вот у меня было снято в документальных фильмах, я попытаюсь в ткань игровой картины использовать. Для зрителя это будет очень интересно и будет больше доверия к тому, что будет происходить на экране.

Мы всегда хотим делать высокохудожественное кино, но для самого высокого зрителя. Это очень трудно совместить, но, тем не менее, высокий уровень держать и визуальный, и звуковой, и актёрский – это, безусловно, будет. «Моя задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком». Большое интервью Алексея Учителя «Матильда» стала в Беларуси чуть ли не самым кассовым сбором среди российских картин. Что ей помешало в России? Алексей Учитель:

Нет почему, в России она прошла очень хорошо, но помешала одна очень простая вещь. За неделю до начала проката была отменена вся рекламная кампания по всем телеканалам, все пиар-передачи с актёрами, со мной и со многими участниками. Это была огромная пропаганда, она необходима, потому что пиар-кампания, которая была до проката, благодаря некоторым, не буду называть фамилии отдельных людей, которые якобы помогали. Это действует, но дальше, чтобы люди поднялись и особенно те, кто уткнулся в телевизоры, им постоянно будет идти реклама и говорить, что сходите и посмотрите – это было необходимо.

Но мы собрали более полумиллиарда рублей – это очень хороший результат для исторического фильма. Но, конечно, по оценкам специалистов, мы, как минимум, в полтора-два раза больше могли собрать.

Как вы сами реагировали на происходящее вокруг вашей картины? Алексей Учитель:

Вы знаете, я сначала относился к этому с юмором, пытался во всяком случае. Мне казалось, что любой человек может высказать своё мнение – это, безусловно, так. Хотя бред заключался в том, что протесты исходили от людей, которые не видели картину, поэтому это уже разговор о том, что так оценивать кино, которое ты не видел – невозможно!

Но когда студия прошла 42 проверки и ничего не найдено. Но когда они каждый раз приходили, а вот ещё прошла проверка, нет – дайте ещё, а это куча документов. Это значит, все люди вместо того, чтобы заниматься производством, должны были сидеть с этими комиссиями. Кстати, даже после конца проката ещё была одна проверка. Все проверки показали: всё, что мы потратили, всё на экране.

Как вы восстанавливаете силы после каких-то таких серьёзных потрясений, встрясок? Алексей Учитель:

Я очень в этом смысле внутренне эмоциональный человек, который очень всё через себя пропускает. Я много нервничаю, не умею расслабиться, отдыхать, не могу. Поэтому это довольно тяжело, но здесь особая ситуация, я всегда с каждой картиной выхожу тяжело. Это действительно так. Во время съёмок я практически не могу заболеть и не делаю этого. Наверное, в силу того, что нервное напряжение таково, что ты держишься.

Как восстанавливаете силы? Чем отвлекаете себя от сложных мыслей? Алексей Учитель:

Очень люблю играть в большой теннис. Я в детстве не занимался, поэтому у меня силы ударов такие своеобразные, но, тем не менее, обожаю играть на счёт, и я очень азартен в этом смысле. И в этот момент я прихожу в себя, несмотря на нагрузку.

Вы многодетный отец, у вас два сына и две дочери. Илья Учитель – начинающий режиссёр, который пошёл по вашим стопам, совсем недавно снял фильм «Огни большой деревни». Вы одобрили? Алексей Учитель:

Ну, мне кажется, очень достойно для первого фильма, тем более, он снял комедию, это совершенно не в моём духе, хотя очень люблю комедии. Но Илья считает, что я не умею шутить, всегда мрачный. Он сейчас будет делать огромный проект о Стрельцове. Для него это, конечно, огромная ступень и, как он с ней справится, я очень переживаю, он, по-моему, тоже.

Какими талантами радуют ваши маленькие дочки? Алексей Учитель:

Они в принципе радуют во всём сильно, потому что это ни секунды покоя. Я не знаю, откуда у них столько энергии, которой хватает на всё. Но они танцуют, поют, могут придумать сами спектакль, любят его разыграть. Они спорят, кто будет режиссёром этого действа. Старшая Аня снялась в небольшом эпизоде в одном фильме. Она очень любит эту среду и думаю, что она захочет быть актрисой, другое дело – получится или нет, посмотрим. А младшая ещё маленькая, но пока в этом возрасте, надо бежать в спорт, и вот она занялась теннисом. Её тренер говорит, что у неё якобы есть способности. Юлия Пересильд: «Алексей хороший отец, который заботится о дочерях»