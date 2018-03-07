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«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях

07 марта 2018 10:05
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Сегодня мы беседуем с режиссёром, народным артистом России, художественным руководителем киностудии «Рок» – Алексеем Учителем.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -1

Что привело вас в белорусскую столицу?

Алексей Учитель, режиссёр, народный артист России:
Мы вот задумываем такую большую картину о знаменитом советском футболисте – Эдуарде Стрельцове. И вот хотим предложить, чтобы мы снимали большую часть этой картины именно в Минске, в окрестностях и, может быть, это будет совместное производство. Я очень надеюсь.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -4

Много действия происходит в Москве 60-х годов, а в современной Москве снять это очень сложно. Много, действительно, улиц, каких-то ещё локаций, которые очень подходят под те годы, но не только поэтому. Мы хотим ещё многие футбольные эпизоды здесь снять, планы у нас большие.

Вы уже определились с актёрами на главные роли?

Алексей Учитель:
Нет, сейчас как раз идёт кастинг, есть, конечно, представления. Но могу сказать, что совершенно точно главную роль Эдуарда Стрельцова будет играть звезда российского кино, но не скажу какая.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -7

А есть ли вероятность того, что кто-то из белорусских актёров, возможно, попадёт в картину?

Алексей Учитель:
Нет, безусловно. Если мы договоримся, то, во-первых, там много футбольных сцен, и мы хотим привлечь как раз белорусских футболистов для съёмок. И, конечно, там много и средних, и небольших ролей, и эпизодических, и, может быть, одна из главных – это не исключено. Там много есть персонажей, конечно, мы будем привлекать белорусских актёров.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -10

У нас есть такая задумка взять одно-два интервью с великими футболистами, пока не буду называть какими, с которыми мог встретиться Стрельцов, снимем на Чемпионате мира по футболу, который будет в России совсем скоро. А так съёмки должны начаться где-то с июля.

Над какой картиной вы ещё работаете?

Алексей Учитель:
Третий проект, который я буду как режиссёр – это фильм, пока называется «47». Это название последнего альбома Виктора Цоя.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -13

Обе работы о Стрельцове и о Цое – биографичные. Это будет документальное кино или художественное?

Алексей Учитель:
Это, абсолютно, игровые картины, причем Стрельцов – это ретро, это 60-е годы с огромным количеством актёров, персонажей и Цой тоже. Единственное, может быть, я воспользуюсь своими кадрами и, несмотря на то, что вся ситуация будет сыграна актёрами, но, тем не менее, то, что вот у меня было снято в документальных фильмах, я попытаюсь в ткань игровой картины использовать. Для зрителя это будет очень интересно и будет больше доверия к тому, что будет происходить на экране.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -16

Мы всегда хотим делать высокохудожественное кино, но для самого высокого зрителя. Это очень трудно совместить, но, тем не менее, высокий уровень держать и визуальный, и звуковой, и актёрский – это, безусловно, будет.

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«Матильда» стала в Беларуси чуть ли не самым кассовым сбором среди российских картин. Что ей помешало в России?

Алексей Учитель:
Нет почему, в России она прошла очень хорошо, но помешала одна очень простая вещь. За неделю до начала проката была отменена вся рекламная кампания по всем телеканалам, все пиар-передачи с актёрами, со мной и со многими участниками. Это была огромная пропаганда, она необходима, потому что пиар-кампания, которая была до проката, благодаря некоторым, не буду называть фамилии отдельных людей, которые якобы помогали. Это действует, но дальше, чтобы люди поднялись и особенно те, кто уткнулся в телевизоры, им постоянно будет идти реклама и говорить, что сходите и посмотрите – это было необходимо.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -19

Но мы собрали более полумиллиарда рублей – это очень хороший результат для исторического фильма. Но, конечно, по оценкам специалистов, мы, как минимум, в полтора-два раза больше могли собрать.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -22

Как вы сами реагировали на происходящее вокруг вашей картины?

Алексей Учитель:
Вы знаете, я сначала относился к этому с юмором, пытался во всяком случае. Мне казалось, что любой человек может высказать своё мнение – это, безусловно, так. Хотя бред заключался в том, что протесты исходили от людей, которые не видели картину, поэтому это уже разговор о том, что так оценивать кино, которое ты не видел – невозможно!

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -25

Но когда студия прошла 42 проверки и ничего не найдено. Но когда они каждый раз приходили, а вот ещё прошла проверка, нет – дайте ещё, а это куча документов. Это значит, все люди вместо того, чтобы заниматься производством, должны были сидеть с этими комиссиями. Кстати, даже после конца проката ещё была одна проверка. Все проверки показали: всё, что мы потратили, всё на экране.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -28

Как вы восстанавливаете силы после каких-то таких серьёзных потрясений, встрясок?

Алексей Учитель:
Я очень в этом смысле внутренне эмоциональный человек, который очень всё через себя пропускает. Я много нервничаю, не умею расслабиться, отдыхать, не могу. Поэтому это довольно тяжело, но здесь особая ситуация, я всегда с каждой картиной выхожу тяжело. Это действительно так. Во время съёмок я практически не могу заболеть и не делаю этого. Наверное, в силу того, что нервное напряжение таково, что ты держишься.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -31

Как восстанавливаете силы? Чем отвлекаете себя от сложных мыслей?

Алексей Учитель:
Очень люблю играть в большой теннис. Я в детстве не занимался, поэтому у меня силы ударов такие своеобразные, но, тем не менее, обожаю играть на счёт, и я очень азартен в этом смысле. И в этот момент я прихожу в себя, несмотря на нагрузку.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -34

Вы многодетный отец, у вас два сына и две дочери. Илья Учитель – начинающий режиссёр, который пошёл по вашим стопам, совсем недавно снял фильм «Огни большой деревни». Вы одобрили?

Алексей Учитель:
Ну, мне кажется, очень достойно для первого фильма, тем более, он снял комедию, это совершенно не в моём духе, хотя очень люблю комедии. Но Илья считает, что я не умею шутить, всегда мрачный. Он сейчас будет делать огромный проект о Стрельцове. Для него это, конечно, огромная ступень и, как он с ней справится, я очень переживаю, он, по-моему, тоже.

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -37

«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -39

Какими талантами радуют ваши маленькие дочки?

Алексей Учитель:
Они в принципе радуют во всём сильно, потому что это ни секунды покоя. Я не знаю, откуда у них столько энергии, которой хватает на всё. Но они танцуют, поют, могут придумать сами спектакль, любят его разыграть. Они спорят, кто будет режиссёром этого действа. Старшая Аня снялась в небольшом эпизоде в одном фильме. Она очень любит эту среду и думаю, что она захочет быть актрисой, другое дело – получится или нет, посмотрим. А младшая ещё маленькая, но пока в этом возрасте, надо бежать в спорт, и вот она занялась теннисом. Её тренер говорит, что у неё якобы есть способности.

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«Мы хотим привлечь белорусских футболистов для съёмок». Алексей Учитель о фильме «Стрельцов», любимых актёрах и детях -42

Как выглядит ваше утро?

Алексей Учитель:
Я не люблю утро, потому что я сова, причем с каждым годом почему-то во время, когда я ложусь спать, всё приближается к утру, мне не хватает времени ни на что, поэтому утро для меня тяжелее, чем вечернее и ночное время я люблю больше.

Над какими ещё картинами работает Алексей Учитель? Есть ли у режиссёра любимые актёры? Насколько режиссёр придирчив на кастинге? В каких случаях Алексей Учитель менял актёров во время съёмок? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Культура # Фотофакт # Кино # Режиссер # Алексей Учитель # Алина Малахова

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