Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд: режиссер подтвердил информацию в интервью

Новости России. Режиссер Алексей Учитель подтвердил информацию о том, что он является отцом двух дочерей актрисы Юлии Пересильд. Девочек зовут Анна и Мария. Старшей – Анне – восемь лет, а младшей всего пять. Алексей Учитель (в интервью программе «Однажды»):

Они еще маленькие, но уже точно, как минимум, пойдут в актрисы.

Фото: Мила Стриж. Алексей Учитель в центре, Юлия Пересильд справа

В начале сентября нынешнего года актриса Юлия Пересильд в эксклюзивном интервью отметила, что отцом ее двух дочерей является Алексей Учитель. Юлия Пересильд, актриса (в интервью Marie Claire):

Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Актриса отмечала, что дети обогатили ее, и она стала больше ценить время – здесь подробнее. По словам Пересильд, ее дочери совершенно разные, но многое взяли от нее. Актрисе хотелось бы, чтобы девочки связали свою жизнь с творческой средой.

Со старшей дочкой. Фото: juliaperesild