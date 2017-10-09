Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд: режиссер подтвердил информацию в интервью
Новости России. Режиссер Алексей Учитель подтвердил информацию о том, что он является отцом двух дочерей актрисы Юлии Пересильд.
Девочек зовут Анна и Мария. Старшей – Анне – восемь лет, а младшей всего пять.
Алексей Учитель (в интервью программе «Однажды»):
Они еще маленькие, но уже точно, как минимум, пойдут в актрисы.
Фото: Мила Стриж. Алексей Учитель в центре, Юлия Пересильд справа
В начале сентября нынешнего года актриса Юлия Пересильд в эксклюзивном интервью отметила, что отцом ее двух дочерей является Алексей Учитель.
Юлия Пересильд, актриса (в интервью Marie Claire):
Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни.
Актриса отмечала, что дети обогатили ее, и она стала больше ценить время – здесь подробнее.
По словам Пересильд, ее дочери совершенно разные, но многое взяли от нее. Актрисе хотелось бы, чтобы девочки связали свою жизнь с творческой средой.
Со старшей дочкой. Фото: juliaperesild
В октябре на экраны выйдет новый фильм Алексея Учителя «Матильда». Широкий прокат картины в Беларуси начнется с 26 октября. Специальная комиссия признала фильм этичным и присудила ему возрастную категорию «16+».
Предпоказ ленты состоится 18 октября в минском кинотеатре «Москва». Представят фильм зрителю актер Сергей Гармаш и продюсер Алексей Рязанцев.