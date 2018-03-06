В Национальном художественном музее появилась своя карта гостя

Новости Беларуси. Приобрести ее можно за 40 рублей. Это даст возможность посетителям весь год ходить на временные выставки и постоянную экспозицию неограниченное количество раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бонусное удостоверение – именное, а значит, отдать его в пользование другу нельзя. Приобрести карты можно в кассах музея. Кстати, их количество пока ограничено.