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В Национальном художественном музее появилась своя карта гостя

06 марта 2018 19:30
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Новости Беларуси. Приобрести ее можно за 40 рублей. Это даст возможность посетителям весь год ходить на временные выставки и постоянную экспозицию неограниченное количество раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Национальном художественном музее появилась своя карта гостя-1

Бонусное удостоверение – именное, а значит, отдать его в пользование другу нельзя. Приобрести карты можно в кассах музея. Кстати, их количество пока ограничено.

В Национальном художественном музее появилась своя карта гостя-4

Дмитрий Солодкий, заведующий отделом просветительских работ Национального художественного музея Беларуси:
К 8 марта возрастает ажиотаж. Действительно приходят покупать в качестве подарка своим родным и близким.

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Солодкий

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