Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»

Новости Беларуси. Вернисаж Павла Масленникова в Минске. Выставка картин именитого живописца проходит в художественной галерее «Беларт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вернисаж Павла Масленникова в Минске. Выставка картин именитого живописца проходит в художественной галерее «Беларт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В каждой работе мастера – образы белорусской природы. Впервые широкой публике представлены морские пейзажи.
Павел Маслеников, художник, преподаватель БГАИ, член Белорусского союза художников:
Я стараюсь как раз-таки продолжать семейные традиции, немножко привнося свое. Следуя, наверное, за какими-то современными тенденциями вообще в белорусском искусстве.
На картинах Масленникова – родной Могилев, а также Полоцк и Логойск. Увидеть мир глазами художника минчане и гости столицы могут до конца следующей недели.