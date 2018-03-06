Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»

Новости Беларуси. Вернисаж Павла Масленникова в Минске. Выставка картин именитого живописца проходит в художественной галерее «Беларт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждой работе мастера – образы белорусской природы. Впервые широкой публике представлены морские пейзажи.

Павел Маслеников, художник, преподаватель БГАИ, член Белорусского союза художников:

Я стараюсь как раз-таки продолжать семейные традиции, немножко привнося свое. Следуя, наверное, за какими-то современными тенденциями вообще в белорусском искусстве.