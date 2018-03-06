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Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»

06 марта 2018 19:26
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Новости Беларуси. Вернисаж Павла Масленникова в Минске. Выставка картин именитого живописца проходит в художественной галерее «Беларт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»-1

В каждой работе мастера – образы белорусской природы. Впервые широкой публике представлены морские пейзажи.

Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»-4

Павел Маслеников, художник, преподаватель БГАИ, член Белорусского союза художников:
Я стараюсь как раз-таки продолжать семейные традиции, немножко привнося свое. Следуя, наверное, за какими-то современными тенденциями вообще в белорусском искусстве.

Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»-7

На картинах Масленникова – родной Могилев, а также Полоцк и Логойск. Увидеть мир глазами художника минчане и гости столицы могут до конца следующей недели.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Павел Маслеников

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