«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа

Новости Беларуси. «100 звуков весны» прозвучали в музее Якуба Коласа в Минске. Здесь прошел праздник стиля, поэзии и музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках мероприятия состоялся модный показ. Зрителям представили коллекцию одежды начинающих модельеров и преподавателей кафедры дизайна моды БГУ. Наряды выполнены с элементами традиционного славянского стиля. Кутюрье представили как стилизованные национальные костюмы, так и комплекты, созданные с учетом современных трендов.



Валерия Крыса, дизайнер:

Если брать мои коллекции, то они связаны со славянской культурой, поэтому музей Якуба Коласа как раз самое лучшее место для показа данных коллекций. А сочетание тканей, легкости, в чем-то для ребенка это сказка, в чем-то – полет фантазии.



Зинаида Комаровская, директор Государственного литературно-мемориального музей имени Якуба Коласа:

Прыход вясны ён заўсёды радуе. Радуе чалавека незалежна хто ён, мужчына ці жанчына. А для чалавека творчага гэта яшчэ і большае натхненне. А мы знаходзімся ў доме, дзе апошнія гады жыў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Гэты дом заўсёды поўніўся гасцямі.