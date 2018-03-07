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«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа

07 марта 2018 09:14
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Новости Беларуси. «100 звуков весны» прозвучали в музее Якуба Коласа в Минске. Здесь прошел праздник стиля, поэзии и музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-1

В рамках мероприятия состоялся модный показ. Зрителям представили коллекцию одежды начинающих модельеров и преподавателей кафедры дизайна моды БГУ. Наряды выполнены с элементами традиционного славянского стиля. Кутюрье представили как стилизованные национальные костюмы, так и комплекты, созданные с учетом современных трендов.

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-4


Валерия Крыса, дизайнер:
Если брать мои коллекции, то они связаны со славянской культурой, поэтому музей Якуба Коласа как раз самое лучшее место для показа данных коллекций. А сочетание тканей, легкости, в чем-то для ребенка это сказка, в чем-то – полет фантазии.

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-6

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-8


Зинаида Комаровская, директор Государственного литературно-мемориального музей имени Якуба Коласа:
Прыход вясны ён заўсёды радуе. Радуе чалавека незалежна хто ён, мужчына ці жанчына. А для чалавека творчага гэта яшчэ і большае натхненне. А мы знаходзімся ў доме, дзе апошнія гады жыў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Гэты дом заўсёды поўніўся гасцямі.

А к 100-летию издания поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» гости прочитали любимые стихи известного классика. А еще исполнили музыкальные произведения.

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-11

«100 звуков весны»: модный показ прошёл в музее Якуба Коласа-13

# Культура # Мода в Беларуси # Фотофакт # Валерия Крыса

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