Прямой эфир

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»

29 мая 2018 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История кино оживает на улицах Гродно. На месте съёмок фильма «Белые росы» установили скульптуры героев этой киноленты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»-1

В основе деревянной композиции Федос Филимонович Ходас, которого играл Всеволод Санаев и Борис Новиков в роли его соседа Тимофея, рядом собака по кличке Валет.

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»-4

Это олицетворение известной комичной сцены из фильма, когда Федос и Тимофей «лечились» тёщиной водкой, но сначала дали её попробовать собаке. Рядом со скульптурами – колодец, также по фильму, и стенд с информацией. «Былые росы» снимались в Гродно 35 лет назад, лента имела большой успех.

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»-7

Георгий Рыбачёк, житель Гродно:
Мы здесь живем в этом доме и помним, как фильм снимался. Надо облагородить, красиво сделать, чтобы все знали и помнили.

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»-10

Максим Михалюк, житель Гродно:
Попросил брат, для брата сфотографировал, для себя, для коллекции. Узнал сегодня, что поставили такую скульптуру, классно вообще.

«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»-13

К фестивалю национальных культур в Гродно появится целая серия памятников по мотивам фильмов. В центре установят кованую коляску, в которой герой Николая Караченцова возил бутылки, тематическую скамейку с перчаткой по фильму «Брюнетка за 30 копеек» и объект из кино «Я родом из детства», где снимался Владимир Высоцкий. Для всех этих фильмов Гродно в разные годы был съёмочной площадкой.

# Скульптура # Культура # Максим Михалюк # Георгий Рыбачек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол
28 мая 2018 20:03

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

«Музы Несвижа-2018». Какую программу привезли Финберг и артисты
28 мая 2018 15:06

«Музы Несвижа-2018». Какую программу привезли Финберг и артисты

«Джаз способен передать звуки природы». Мирна Клэйтон о Беларуси, песне «Купалинка», джазе и волшебстве музыки
27 мая 2018 17:28

«Джаз способен передать звуки природы». Мирна Клэйтон о Беларуси, песне «Купалинка», джазе и волшебстве музыки