«Классно вообще». В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»

Новости Беларуси. История кино оживает на улицах Гродно. На месте съёмок фильма «Белые росы» установили скульптуры героев этой киноленты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. История кино оживает на улицах Гродно. На месте съёмок фильма «Белые росы» установили скульптуры героев этой киноленты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе деревянной композиции Федос Филимонович Ходас, которого играл Всеволод Санаев и Борис Новиков в роли его соседа Тимофея, рядом собака по кличке Валет.
Это олицетворение известной комичной сцены из фильма, когда Федос и Тимофей «лечились» тёщиной водкой, но сначала дали её попробовать собаке. Рядом со скульптурами – колодец, также по фильму, и стенд с информацией. «Былые росы» снимались в Гродно 35 лет назад, лента имела большой успех.
Георгий Рыбачёк, житель Гродно:
Мы здесь живем в этом доме и помним, как фильм снимался. Надо облагородить, красиво сделать, чтобы все знали и помнили.
Максим Михалюк, житель Гродно:
Попросил брат, для брата сфотографировал, для себя, для коллекции. Узнал сегодня, что поставили такую скульптуру, классно вообще.
К фестивалю национальных культур в Гродно появится целая серия памятников по мотивам фильмов. В центре установят кованую коляску, в которой герой Николая Караченцова возил бутылки, тематическую скамейку с перчаткой по фильму «Брюнетка за 30 копеек» и объект из кино «Я родом из детства», где снимался Владимир Высоцкий. Для всех этих фильмов Гродно в разные годы был съёмочной площадкой.