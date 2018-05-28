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«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

28 мая 2018 20:03
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Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они находили снаряды и пули.

Как бесстрашно он прыгал в Свислочь с моста.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-1

Через два года после рождения Владимира Грамовича, в Минск из Гомеля переехал Театр кукол. И это событие стало поворотной точкой в судьбе человека. Сейчас Владимиру Петровичу 70, Государственному театру кукол 80.

И 52 года они провели вместе.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-4

Владимир Грамович, заслуженный артист Республики Беларусь, актёр, режиссёр:
Когда умер Сталин (это 1953 год был), мы пошли на площадь нашу. Отец держал меня на руках. Все плакали. Я спросил у отца, почему все плачут.

Он сказал, что плачут по этому дяде, который стоит на постаменте.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-7

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-9

А потом этого Сталина, после Хрущёва уже, снесли. Мы все ходили смотреть, где же это он был.

Пришли танки из Уручья и за одну ночь свергли.

В 18 лет Владимир устроился слесарем на велозавод. И, по распоряжению руководства, талантливый парень стал рисовать шаржи на нарушителей дисциплины завода.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-12

Получалось красноречиво и наглядно, так что однажды в адрес юного художника и его товарища прозвучала почти угроза.

Владимир Грамович:
Нам сказали: «Если будете так рисовать, мы вам ручки пооткручиваем».

Затем Владимир охотно репетировал с местным джаз-бэндом.

Но и здесь его карьера не пошла в гору.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-15

Владимир Грамович:
Мы репетировали на авторемонтном заводе и пели, конечно, не советские песни, а Чабби Чекера. И выступали на 4-ом Кирпичном, кстати, и Володя Кондрусевич там выступал.

Милиционеры нас разогнали, так как надо было петь советские песни.

Это был сигнал о том, что искусство должно приносить радость. Случайно на глаза попалось объявление: Театру кукол нужны монтировщики-декораторы. Владимир отозвался сразу же.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-18

Владимир Грамович:
Я думал, что это связано с искусством. Пришли, а они говорят: «Какое искусство? Это рабочие сцены. Ящики видите? Вот и несите».

Ну, мы и начали эти ящики носить.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-21

Вскоре, в свободное время Владимир стал осваивать актёрское мастерство буквально за сценой.

Так начальству и доложили.

Владимир Грамович:
«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-24

Сейчас эти тяжёлые и редкие куклы демонстрируются только в музеях. Но у многих минчан они до сих пор в памяти. Как эта кукла Адама из спектакля «Божественная комедия», в тени которой стоял Владимир Грамович.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-27

Владимир Грамович:
Этот спектакль у нас продержался 33 года. И уже в последние дни доживания этого спектакля к нам в гримёрку зашла пара с цветами, бутылкой коньяка, с конфетами. И рассказали, что познакомились, когда молодыми были на премьере этого спектакля.

Чтобы научиться филигранно управлять такой куклой, нужно не менее 5 лет тренировок.

За свои пять десятков лет в театре, актёр Владимир Грамович научился жить с ними на одной сцене.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-30

На сцене Театра кукол в разное время играли Чехова, Короткевича, Булгакова и Брехта.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол-33

И как бы не изменился мир, в нём всегда будет место вечным вещам: театрам, куклам и восторгу зрителей.

# Белорусские актеры # Культура # Владимир Грамович

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