«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они находили снаряды и пули. Как бесстрашно он прыгал в Свислочь с моста.

Через два года после рождения Владимира Грамовича, в Минск из Гомеля переехал Театр кукол. И это событие стало поворотной точкой в судьбе человека. Сейчас Владимиру Петровичу – 70, Государственному театру кукол – 80. И 52 года они провели вместе.

Владимир Грамович, заслуженный артист Республики Беларусь, актёр, режиссёр:

Когда умер Сталин (это 1953 год был), мы пошли на площадь нашу. Отец держал меня на руках. Все плакали. Я спросил у отца, почему все плачут. Он сказал, что плачут по этому дяде, который стоит на постаменте.

А потом этого Сталина, после Хрущёва уже, снесли. Мы все ходили смотреть, где же это он был. Пришли танки из Уручья и за одну ночь свергли. В 18 лет Владимир устроился слесарем на велозавод. И, по распоряжению руководства, талантливый парень стал рисовать шаржи на нарушителей дисциплины завода.

Получалось красноречиво и наглядно, так что однажды в адрес юного художника и его товарища прозвучала почти угроза. Владимир Грамович:

Нам сказали: «Если будете так рисовать, мы вам ручки пооткручиваем». Затем Владимир охотно репетировал с местным джаз-бэндом. Но и здесь его карьера не пошла в гору.

Владимир Грамович:

Мы репетировали на авторемонтном заводе и пели, конечно, не советские песни, а Чабби Чекера. И выступали на 4-ом Кирпичном, кстати, и Володя Кондрусевич там выступал. Милиционеры нас разогнали, так как надо было петь советские песни. Это был сигнал о том, что искусство должно приносить радость. Случайно на глаза попалось объявление: Театру кукол нужны монтировщики-декораторы. Владимир отозвался сразу же.

Владимир Грамович:

Я думал, что это связано с искусством. Пришли, а они говорят: «Какое искусство? Это – рабочие сцены. Ящики видите? Вот и несите». Ну, мы и начали эти ящики носить.

Вскоре, в свободное время Владимир стал осваивать актёрское мастерство буквально за сценой. Так начальству и доложили. Владимир Грамович:

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»

Сейчас эти тяжёлые и редкие куклы демонстрируются только в музеях. Но у многих минчан они до сих пор в памяти. Как эта кукла Адама из спектакля «Божественная комедия», в тени которой стоял Владимир Грамович.

Владимир Грамович:

Этот спектакль у нас продержался 33 года. И уже в последние дни доживания этого спектакля к нам в гримёрку зашла пара с цветами, бутылкой коньяка, с конфетами. И рассказали, что познакомились, когда молодыми были на премьере этого спектакля. Чтобы научиться филигранно управлять такой куклой, нужно не менее 5 лет тренировок. За свои пять десятков лет в театре, актёр Владимир Грамович научился жить с ними на одной сцене.

На сцене Театра кукол в разное время играли Чехова, Короткевича, Булгакова и Брехта.