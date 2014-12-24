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Музейную экспозицию «Память», презентовали 23 декабря в минской школе № 223

24 декабря 2014 06:56
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Новости Беларуси. Музейную экспозицию «Память», посвященную воинам-интернационалистам и участникам Великой Отечественной войны, презентовали 23 декабря в минской школе № 223.

В экспозиции – и нагрудные знаки из личных архивов, и уникальные афганские монеты, и даже редкая копия боевого знамени.

Выставка условно разделена на три тематические части: фотохроника военных событий, стенды, посвященные участникам боевых действий, и мини-монумент Острова слез, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
То, что мы честно воевали, говорят и те боевые ордена на боевом знамени. Три боевых ордена за Великую Отечественную войну, три героя Советского. За Афганистан мы получили Орден боевого Красного знамени, тоже три Героя Советского Союза.

Павел Быков, психолог механизированного батальона 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:
Есть фотографии, которым более 40 лет, которые привезли люди из Афганистана. Уникальными являются многие значки, потому что здесь есть маленький уголок, который отведен, естественно, Великой Отечественной войне.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Владимир Шоков

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