Представители Молодечненского районного центра ремесёл Лариса Ступина и Татьяна Парахомчук: Солома имела большое значение для наших предков!

Какое значение имела солома для наших предков в день зимнего солнцестояния?

Лариса Ступина, директор Молодечненского районного центра ремёсел:

В день зимнего солнцестояния солома играла большое значение. Потому что день зимнего солнцестояния - это день, когда в каждый дом вешали соломенных «паучков». Они оберегали семью от всего злого, от злых духов и всего плохого. Это было циклично, каждый год. Прошлогоднего «паучка», который за год забирал всю отрицательную энергию, снимали, и подвешивали нового.

Сама эта конструкция напоминает паутину паука и расположена ловить в доме счастье и оставлять его тем людям, которые в нем живут.