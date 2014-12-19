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  • Представители Молодечненского районного центра ремесёл Лариса Ступина и Татьяна Парахомчук: Солома имела большое значение для наших предков!

Представители Молодечненского районного центра ремесёл Лариса Ступина и Татьяна Парахомчук: Солома имела большое значение для наших предков!

19 декабря 2014 07:38
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Какое значение имела солома для наших предков в день зимнего солнцестояния?

Лариса Ступина, директор Молодечненского районного центра ремёсел:
В день зимнего солнцестояния солома играла большое значение. Потому что день зимнего солнцестояния - это день, когда в каждый дом вешали соломенных «паучков». Они оберегали семью от всего злого, от злых духов и всего плохого. Это было циклично, каждый год. Прошлогоднего «паучка», который за год забирал всю отрицательную энергию, снимали, и подвешивали нового.

Сама эта конструкция напоминает паутину паука и расположена ловить в доме счастье и оставлять его тем людям, которые в нем живут.

 

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Лариса Ступина # Татьяна Пархомчук

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