На выставке в Витебске впервые представлены белорусские батлейки

Новости Беларуси. Необычная выставка открылась в Витебске. В Центре народного творчества впервые представлены белорусские батлейки. Искусство национального кукольного театра берет свое начало в 16 веке, но уже к 20 теряет свою популярность. Потому сегодня народные мастера вместе с детьми возрождают традиции, создают кукол и передвижные шатры. А вместе с ними и новые постановки.

«Оживать» эти батлейки будут в течение месяца несколько раз. В день открытия, к примеру, свою батлейку с оттенком современности продемонстрировали лиозненцы.

Геннадий Цыганков, руководитель народного театра Лиозненского района:

Мы соединили несколько ипостасей. То есть мы так пофантазировали, увеличили батлейку. Два яруса. И у нас играют актеры, люди-актеры. И мы взяли соединили в лялечном понятии, аля фантазия на тему батлейки.

«Зимняя сказка», так называется выставка, продлится до 20 января. За это время здесь покажут 7 спектаклей, три из них – на традиционную тематику, связанную с рождественскими праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.