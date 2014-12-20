Режиссер нашумевшего фильма «Белые росы. Возвращение» Александра Бутор сняла новую картину и презентует ее весной

Новости Беларуси. На этой неделе свой почти вековой юбилей отмечал белорусский кинематограф. Нашему кино исполнилось 90 лет.

История интересная, где-то сложная, но обязательно имеющая продолжение. Будущее нашего кинематографа в руках профессионалов, талантливых режиссеров, и тех, кому просто не безразличен этот вид искусства. Сегодня говорим о кино.

В гостях у ведущей программы «Большой город» на СТВ режиссер, актер Иван Павлов и режиссер Александра Бутор.

Иван Михайлович, к сожалению, многие не знают имен ни белорусских режиссеров, ни актеров - имена и фамилии, даже названия белорусских фильмов не знают. Это показал наш опрос. Как вы можете оценить данную ситуацию? Почему так складывается? Может мы неправильно что-то в школе преподаем? Или подача не та? Может, рекламы не хватает?

Иван Павлов, режиссер, актер:

Первая причина в том, что выход фильма раньше - это было событие. Сейчас видеопродукции делают столько, что народ просто не успевает за новинками, которые выходят. А тут еще и титры! Как титры у нас идет в конце фильма? Очень быстро, «финальный барабан» называется. И их скорость телеканал может регулировать, как угодно.

Авторские фильмы. Вот я, допустим, в титре написал: фильм Ивана Павлова. Я немножко сомневался - писать или не писать. И все-таки написал, хотя сценарий не мой. В других фильмах просто указывается: режиссер такой-то, актер такой-то. И хорошо еще, если актеров запомнят.

И сейчас столько информации...

Опять таки, если человеку надо вспомнить или узнать, он полезет в Интернет и там все узнает.

Мне кажется, самое главное,чтобы зритель испытал хотя бы маленький катарсис, хотя бы какое-то ощущение от фильма - хорошее или плохое. А кто там был режиссер....

Не секрет, что белорусские фильмы не на столько популярны, к сожалению, как те же российские, мы уже не говорим о том, что снимают в Голливуде. Почему? Неужели вся проблема в деньгах? Почему у белорусских фильмов нет такой бешенной популярности.

Иван Павлов, режиссер, актер:

Я где-то слышал, что есть такая тенденция: для того, чтобы фильм получился хорошим, нужно снять десять фильмов. То есть из десяти один - хороший. Из десяти хороших один будет просто суперфильм. А из десяти суперфильмов одни - гениальный. Теперь понимаете, чтобы снять гениальный фильм, сколько надо по математической прогрессии сделать фильмов?

Я не говорю, что киностудия делает из десяти фильмов один хороший, - нет, мы честно стараемся, и деньги (например, наши оклады) здесь абсолютно не решают роль. По российским меркам мы делаем очень дешево фильмы. Но надо делать, во-первых, больше. Во-вторых, мы маленькая и гордая страна: мы сняли фильм о своей истории, пусть он получился не очень (я имею в виду, например, ту же «Анастасию Слуцкую»), пусть он как-то не совсем по-голливудски сделан - там картонные декорации, картонные мечи, но мы попытались это сделать. И об этом фильме зрители знают.

Александра, буквально два года назад вы получили диплом о режиссерском образовании. И тут уже прославились на всю страну, сняв один фильм - «Белые росы. Возвращение». Впереди еще один фильм, еще одна крупная работа как режиссера игрового кино. Буквально на этой неделе состоялся закрытый показ фильма «Сладкое прощание Веры». Название наталкивает на мысль, что будет много слёз. О чем этот фильм и когда мы сможем его увидеть?

Александра Бутор, режиссер:

Слёзы будут только от радости. Фильм очень светлый, несмотря на такое название и на то, что героиня собирается умереть и все заканчивается в атмосфере ритуального агентства. Несмотря на этот антураж, это очень светлый, чистый, трогательный фильм о любви, о жизни, о любви к жизни. Там история любви молодого человека и пожилой женщины, не похожих на всех других людей в мире, но в то же время похожих.

Фильм только-только сделан. Первые зрители, гости мероприятия, посвященного 90-летию кино, смогли его увидеть. И они очень были довольны. Широкий прокат, наверное, будет весной. Это было бы логично, потому что это «весна-любовь-женщины».

Этот фильм еще мне дорог тем, что это мой оригинальный сценарий, в котором участвовала мой постоянный соавтор Юлия Гирель. Это наш, написанный с ноля, сценарий, выращенный нами. Поэтому так дорог. И фильм поэтому так дорог.