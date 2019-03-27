«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси

Это будет нас объединять – мы вместе будем сидеть в кружочке с иголкой, всё это сшивать, и будут получаться вот такие чудесные панно. Это разные авторы. Я могу перечислить по городам: Минск, Копейск, Благовещенск, Кострома. Потом мы планируем эти панно повозить по республике. То есть это такая популяризация лоскутного шитья, чем, в принципе, и занимается наш клуб уже не один год. А потом мы будем думать, что с ними делать. У нас есть ещё такая отдельная программа и мы очень близки к ней – благотворительная программа.