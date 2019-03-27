«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси

На наших глазах происходит рождение «ТекСтильного букета». Первый международный открытый фестиваль декоративного творчества можно назвать главным культурным событием недели.
На наших глазах происходит рождение «ТекСтильного букета». Первый международный открытый фестиваль декоративного творчества можно назвать главным культурным событием недели.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет» – Наталья Гагарина и участница фестиваля – Татьяна Кузнецова. А также эксперт Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва) – Юлия Иванова.
Что будет происходить на фестивале?
Наталья Гагарина, куратор Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет»:
У нас будут выставки, которые будут организованы на разных площадках. Одна выставка – это выставка из фонда Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова, г. Москва. Она будет проходить в Верхнем городе в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Это историческое здание, бывший Дом масонов.
Вторая выставка – это будет выставка якутских мастеров. К нам прилетит специально большая делегация в составе 10 человек. И будет представлен национальный женский костюм XIX века. Там будут, вообще, уникальные вещи. Эта выставка будет смонтирована завтра (28 марта) в зале филиала Национального исторического музея. Это в Троицком предместье – «Гасцёўня Галубка».
Третья выставка будет в Галерее современного искусства на Некрасова,3. Там у нас будет 3-4 зала. Один большой зал отдан народному российскому проекту – к нам приедет делегация из 68 человек из России. Будут в рамках фестиваля организованы мастер-классы, которые будут давать известные и художники, и дизайнеры, мастера. И кроме этого, также будет костюмированное дефиле. Мы приглашаем вас на пр. Независимости, 47 30 марта в 17.30, где в Галерее современного искусства вы увидите такие вот шедевры.
Юлия Иванова, эксперт Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва):
Мы впервые привозим сюда работы современных мастеров из нашей коллекции. Вообще, искусство современного лоскутного шитья сейчас на подъёме, оно развивается и надо сказать – оно популярно во всем мире. Очень много есть международных фестивалей, внутренних в каждой стране. Но коллекции мало кто собирает.
А вот наш Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова – мы собираем работы. И эти настоящие шедевры, которые должны храниться в музеях, мы и хотим показать публике. Вообще, лоскутное шитье – это такой вид декоративного творчества, который близок любой женщине.
Очень много клубов лоскутниц, поэтому отдельная часть будет показана – ещё и современные наши московские клубы. Их коллекции проектами будут показаны. Они шьют не просто какую-то одну работу. Они шьют целые лоскутные проекты в Доме Москвы.
Татьяна Кузнецова, участник Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет», представитель квилт-клуба «Валошкі» (г. Минск):
Будет представлена хорошая белорусская экспозиция. В рамках этого проекта наш клуб предложил сделать совместный арт-объект: каждый участник шьёт небольшой квилтик – небольшой квадратик. Квилт – это трёхслойник, простёганный с прокладкой. И вот такие мини-квилты будут собираться в отдельные полотна и сшиваться уже прямо в процессе фестиваля.
Это будет нас объединять – мы вместе будем сидеть в кружочке с иголкой, всё это сшивать, и будут получаться вот такие чудесные панно. Это разные авторы. Я могу перечислить по городам: Минск, Копейск, Благовещенск, Кострома. Потом мы планируем эти панно повозить по республике. То есть это такая популяризация лоскутного шитья, чем, в принципе, и занимается наш клуб уже не один год. А потом мы будем думать, что с ними делать. У нас есть ещё такая отдельная программа и мы очень близки к ней – благотворительная программа.
Участвуют ли в этом искусстве мужчины?
Татьяна Кузнецова:
Да, бывают. И очень серьёзно.
Юлия Иванова:
К нам приехал сюда очень известный в России художник лоскутного шитья, который и свои работы привёз, и помогает нам сейчас делать выставку. Это Владимир Тельных.