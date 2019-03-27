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«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси

27 марта 2019 12:39
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На наших глазах происходит рождение «ТекСтильного букета». Первый международный открытый фестиваль декоративного творчества можно назвать главным культурным событием недели.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет» – Наталья Гагарина и участница фестиваля – Татьяна Кузнецова. А также эксперт Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва) – Юлия Иванова.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-4

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-6

Что будет происходить на фестивале?

Наталья Гагарина, куратор Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет»:
У нас будут выставки, которые будут организованы на разных площадках. Одна выставка – это выставка из фонда Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова, г. Москва. Она будет проходить в Верхнем городе в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Это историческое здание, бывший Дом масонов.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-9

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-11

Вторая выставка – это будет выставка якутских мастеров. К нам прилетит специально большая делегация в составе 10 человек. И будет представлен национальный женский костюм XIX века. Там будут, вообще, уникальные вещи. Эта выставка будет смонтирована завтра (28 марта) в зале филиала Национального исторического музея. Это в Троицком предместье – «Гасцёўня Галубка».

Третья выставка будет в Галерее современного искусства на Некрасова,3. Там у нас будет 3-4 зала. Один большой зал отдан народному российскому проекту – к нам приедет делегация из 68 человек из России. Будут в рамках фестиваля организованы мастер-классы, которые будут давать известные и художники, и дизайнеры, мастера. И кроме этого, также будет костюмированное дефиле. Мы приглашаем вас на пр. Независимости, 47 30 марта в 17.30, где в Галерее современного искусства вы увидите такие вот шедевры.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-14

Юлия Иванова, эксперт Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва):
Мы впервые привозим сюда работы современных мастеров из нашей коллекции. Вообще, искусство современного лоскутного шитья сейчас на подъёме, оно развивается и надо сказать – оно популярно во всем мире. Очень много есть международных фестивалей, внутренних в каждой стране. Но коллекции мало кто собирает.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-17

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-19

А вот наш Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова мы собираем работы. И эти настоящие шедевры, которые должны храниться в музеях, мы и хотим показать публике. Вообще, лоскутное шитье – это такой вид декоративного творчества, который близок любой женщине.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-22

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-24

Очень много клубов лоскутниц, поэтому отдельная часть будет показана – ещё и современные наши московские клубы. Их коллекции проектами будут показаны. Они шьют не просто какую-то одну работу. Они шьют целые лоскутные проекты в Доме Москвы.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-27

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-29

Татьяна Кузнецова, участник Международного фестиваля декоративного творчества «ТекСтильный букет», представитель квилт-клуба «Валошкі» (г. Минск):
Будет представлена хорошая белорусская экспозиция. В рамках этого проекта наш клуб предложил сделать совместный арт-объект: каждый участник шьёт небольшой квилтик – небольшой квадратик. Квилт – это трёхслойник, простёганный с прокладкой. И вот такие мини-квилты будут собираться в отдельные полотна и сшиваться уже прямо в процессе фестиваля.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-32

Это будет нас объединять – мы вместе будем сидеть в кружочке с иголкой, всё это сшивать, и будут получаться вот такие чудесные панно. Это разные авторы. Я могу перечислить по городам: Минск, Копейск, Благовещенск, Кострома. Потом мы планируем эти панно повозить по республике. То есть это такая популяризация лоскутного шитья, чем, в принципе, и занимается наш клуб уже не один год. А потом мы будем думать, что с ними делать. У нас есть ещё такая отдельная программа и мы очень близки к ней – благотворительная программа.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-35

Участвуют ли в этом искусстве мужчины?

Татьяна Кузнецова:
Да, бывают. И очень серьёзно.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-38

Юлия Иванова:
К нам приехал сюда очень известный в России художник лоскутного шитья, который и свои работы привёз, и помогает нам сейчас делать выставку. Это Владимир Тельных.

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси-41

# Народное творчество # Культура # Наталья Гагарина # Татьяна Кузнецова # Юлия Иванова

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