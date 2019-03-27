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Узнать о древней флоре и фауне города и посмотреть на археологические находки XI века. Уникальная выставка в Минске

27 марта 2019 09:03
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Узнать всё о сердце большого города. В день 520-летия получения Минском Магдебургского права в Музее истории столицы открылась постоянная экспозиция «Минск. Верхний город. Археологический музей», рассказали в программе «Большой город».

Узнать о древней флоре и фауне города и посмотреть на археологические находки XI века. Уникальная выставка в Минске-1

Посетители смогут узнать о древней флоре и фауне города, битве на Немиге и строительстве Минского замка. Можно будет в деталях рассмотреть археологические находки XI-XIII столетий.

Узнать о древней флоре и фауне города и посмотреть на археологические находки XI века. Уникальная выставка в Минске-4

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